Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Önce intihar ediyor sandılar sonra hırsız

Sadece balık tutmak isteyen vatandaş, önce intihar ediyor sonra ise hırsızlık yapıyor zannedildi.

Antalya'da kısıtlamadan muaf tutulan yabancı ve yerleşik turistler, seyir terasından manzarayı izlerken, 30 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında bir kişiyi gördüler. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. İsminin Gökhan A. (27) olduğu öğrenilen genç, falezlerden sahile inen patika yolu kullanarak aşağıya indi. Burada üstünü çıkaran Gökhan A., denize girmeye başladı. Deniz polisinin geldiğini gören Gökhan A., eşyalarını almak için yanlışlıkla sahildeki bir turistin eşyalarına yöneldi. Gökhan A.’nın eşyalarını alacağını düşünen turist ise genç adamı kovaladı. Tüm bu anlar ise seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.

REKLAM

İntihar teşebbüsünde bulunmadığını, falezlere balık tutmak için çıktığını belirten Gökhan A., ihbarda bulunanlara da tepki gösterdi. Gökhan A., ekiplerce polis merkezine götürüldü.

HAYAT Sokağa çıkma yasağına rağmen Bağdat Caddesi doldu taştı: Bu gidişle akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim, hepimiz kafayı yedik

GÜNDEM Bakanlığı bir kitabı daha muzır yayın ilan etti: 18 yaşın altındakilere satılamayacak