Hayat Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı Önce intihar ediyor sandılar sonra hırsız
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Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Önce intihar ediyor sandılar sonra hırsız

Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Önce intihar ediyor sandılar sonra hırsız

Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucunda bir genci gören yabancı ve yerleşik turistler, kişinin intihara teşebbüs ettiğini düşünüp polise haber verdi. Balık tutmak için falezlere çıktığını belirten genç adam falezlerden yürüyerek indiği sahilde denize girmeye başlayınca, turistler derin bir oh çekti. Tekrar sahile gidip giyinmek isteyen genç adam, şaşırıp turistin eşyalarına yönelince turistle arasında kovalamaca yaşandı.

Haber Merkezi İHA
Sadece balık tutmak isteyen vatandaş, önce intihar ediyor sonra ise hırsızlık yapıyor zannedildi.
Sadece balık tutmak isteyen vatandaş, önce intihar ediyor sonra ise hırsızlık yapıyor zannedildi.

Antalya'da kısıtlamadan muaf tutulan yabancı ve yerleşik turistler, seyir terasından manzarayı izlerken, 30 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında bir kişiyi gördüler. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. İsminin Gökhan A. (27) olduğu öğrenilen genç, falezlerden sahile inen patika yolu kullanarak aşağıya indi. Burada üstünü çıkaran Gökhan A., denize girmeye başladı. Deniz polisinin geldiğini gören Gökhan A., eşyalarını almak için yanlışlıkla sahildeki bir turistin eşyalarına yöneldi. Gökhan A.’nın eşyalarını alacağını düşünen turist ise genç adamı kovaladı. Tüm bu anlar ise seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.

  • İntihar teşebbüsünde bulunmadığını, falezlere balık tutmak için çıktığını belirten Gökhan A., ihbarda bulunanlara da tepki gösterdi. Gökhan A., ekiplerce polis merkezine götürüldü.

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