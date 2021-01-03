Hayat Sokağa çıkma yasağına rağmen Bağdat Caddesi doldu taştı Bu gidişle akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim, hepimiz kafayı yedik
AKTÜEL

Sokağa çıkma yasağına rağmen Bağdat Caddesi doldu taştı: Bu gidişle akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim, hepimiz kafayı yedik​

Sokağa çıkma yasağına rağmen Bağdat Caddesi doldu taştı: Bu gidişle akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim, hepimiz kafayı yedik

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. Fırına gideceğini söyleyenler, evcil hayvanlarını gezdirmek için çıkanların yanında isyan eden vatandaşlar da vardı. Çok sıkıldığını ifade eden bir vatandaş, 'Bu gidişle Kozyatağı'na akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim. O hale geldik. Hepimiz kafayı yedik, evin içinde otur otur' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık fotoğraf karelerine yansıdı.
Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık fotoğraf karelerine yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün güzel havayı gören vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etmişti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 86 kişiye cezai işlem uyguladığını açıkladı. Ancak kesilen cezalar fayda etmedi. Bugün de benzer kalabalık, bu defa sahilde değil, Bağdat Caddesi'nde vardı. Kimi vatandaş köpeğini gezdirmek için dışarıda olduğunu söylerken, kimi vatandaşlar ise fırına gitme bahanesiyle yürüyüşe çıktığını itiraf etti.
'FIRINA GİDECEĞİM'

Meriç Korkut, şöyle konuştu: Evet. Daha doğrusu değilim, her zamanki standart yalanlar, “Fırına gidip geleceğim. O yüzden çıktım. Fırına gitmeyi bahane edeceğim ne yapayım? Hava alıp geleceğiz. Herkes aynı yalanı söylüyor biz de onu söylüyoruz. Evim buraya yakın, o doğru yalan değil.

Sokağa çıkma yasağını alkolle deldi: Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını bekliyorum
HAYAT
Sokağa çıkma yasağını alkolle deldi: Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını bekliyorum


KÖPEĞİNİ GEZDİRMEK İÇİN ÇIKANLAR DA VARDI

Köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığını söyleyen Suat Sezgin, “Resmi gazetede hayvanların ihtiyaçları için dışarıya çıkılabileceği yayınlandı. Evim ileride zaten, 500 metre yürüyüp tekrar evime döneceğim" dedi.
“EVİN İÇİNDE KAFAYI YEDİK"

Bir başka vatandaş ise, “Gideceğim peynir, zeytin, domates alacağım. Ne yiyeceğim? Bir hava alayım. Evin içinde kafayı yedik. Bu gidişle Kozyatağı'na akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim. O hale geldik. Hepimiz kafayı yedik, evin içinde otur otur… Mahkumsun. Bu makul bir şey mi? Şu bankta oturmak yasak. Demin otururken polisler geldi, oturma amca dediler. Bankta oturunca ne oluyor ya? Bunun cevabını versin bir bilim adamı" diye konuştu.

Kanada polisinden yılbaşı gecesi evde toplanan gruba baskın
OYNAT 00:59
Kanada polisinden yılbaşı gecesi evde toplanan gruba baskın
Kanada polisi, karantina kısıtlamaları kapsamında yılbaşı gecesi evde toplanma yasağına uymayan gruba, komşuların şikayeti üzerine baskın düzenledi.


Abone Ol Google News
Asımın nesli: OutEnes Baturun nesli: In

Asım'ın nesli: Out
Enes Batur'un nesli: In

Çocuklar artık 'Vatan borcu namus borcudur' ile büyümüyor.
İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok

​Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
İkisi GRİ kategoride

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..

'Akıl hastanesine<br>yatırın beni'

'Akıl hastanesine
yatırın beni'

Hem yasağa uymadılar hem de isyan ettiler.

MSB paylaştı

MSB paylaştı

​Mehmetçik'in -20 derecede barınma eğitimi

​Bakan Varank'tan Volkswagen kararına ilk yorum..

​Isparta'da aranıyordu Burdur'da cesedi bulundu.

Motosikletten atılınca polis eline fırçayı aldı.
Video ile intikam!

Video ile intikam!

İranlılar Süleymani'nin ölüm yıldönümünde yayınladı...

​Yenikapı'dan Kazlıçeşme'ye kadar uzadı.

​Bir kitap daha muzır yayın ilan edildi.
Kahramanlar zaferi anlattı

Kahramanlar zaferi anlattı

"​Türkiye'de eğitim alan askerler bu savaşta en ön saflarda savaştı"
Ağaçların zirvesinden toplanıyor

Ağaçların zirvesinden toplanıyor

​1 tonundan sadece 15 kilo çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.