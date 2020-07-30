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Bayram mesajları: Yazılı, görsel, resimli, güzel bayram mesajları

En güzel bayram mesajları

En güzel Kurban Bayramı mesajları... Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek Kurban Bayramlarında vatandaşlar birbirlerine bayram mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel bayram mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı mesajları...
Kurban Bayramı mesajları...

Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. İslam alemi için büyük bir öneme sahip bayram günlerinde, Müslümanlar birbirlerine arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor.

Biz de sizler için resimli, anlamlı, özlü, güzel bayram mesajlarını derledik. En güzel bayram mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz...

Kurban Bayramı mesajları 2018

O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. (Kevser Suresi 108/2) Hayırlı bayramlar.

"Onların (o hayvanların) ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır..." (Hacc, 22/37) Bayramımız mübarek olsun.

Bayram mesajları...

Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. ( Buhari, İdeyn, 3) Kurban Bayramınız mübarek olsun.

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar..." (Hacc, 22/34) Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar.

Bayram mesajları...

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajları...

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajları...

Allah'u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajları...

Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle... Kurban bayramınız mübarek olsun.

Tüm yurtta Kurban Bayramı coşkusu
GÜNDEM
Tüm yurtta Kurban Bayramı coşkusu

İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
OYNAT 03:20
İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız "Teknik üç hareketli düğümden oluşuyor. Bu çok etkili bir yöntem. Rueff tekniğiyle yüzde 95 oranında kaza oluşmaz. Çok rahat sağlıklı bir şekilde ve yaralanmadan hayvanı bu teknik ile yatırabilirler. Bu fakültelerde öğrencilere öğretilen bir yöntem" ifadesini kullandı.

Bayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyor
FOTOĞRAF 8
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40 yıl önce Adana'nın Ceyhan ilçesine göç eden ve belediyede çalışarak emekli olan 9 çocuk babası Mehmet Tirki, 15 yıldır dini bayramlarını Hasankeyf ilçesindeki mağarada geçiriyor.
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Yılın 6 ayını ailesinin yaşadığı Ceyhan'da, 6 ayı ise Hasankeyf'teki mağarada geçiren Tirki, aynı zamanda misafirlerini de burada ağırlıyor.
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Mehmet Tirki, hatıraları yaşatmak için mağarada kaldığını belirtti.
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Tirki, Yılın 6 ayını mağarada geçiriyorum. Kurban Bayramı arifesinde mağarayı ziyaretçilere hazırladım. Mağarayı villalara değiştirmem. Dini bayramlarda mutlaka mağarama gelirler. İlçe sakinlerini burada ağırlarım. Babam ve büyüklerimin izlerinin olduğu mağarada geçmişin hatıralarını yaşamak için buradayım. Çocukluğumuzda bayramlarımız bu mağarada geçerdi. Eski yaşantıyı canlandırmaya çalışıyorum. Burada mutluyum. Bayram için hurma, zemzem suyu ve şeker çeşitlerini ziyaretime gelecek konuklarıma hazırladım. Mağarada güvercin, keklik, hindi ve tavşan gibi kümes hayvanlarını da besliyorum. Burası dünyanın en güzel yeridir. Ziyaretçileri bayram süresince mağarama bekliyorum dedi.
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Bayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyor
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Bayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyor
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Bayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyor
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Bayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyor
Bayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyor
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Mehmet Tirki (64), 15 yıldır bütün dini bayramları mağarada geçiriyor. Tirki, yarın başlayacak Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerini mağarada ağırlayacak.

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