Berna Laçin'in Mazhar Alanson paylaşımına tepki yağdı: Medine ve Kabe açıklaması rahatsız etti

MFÖ grubunun 72 yaşındaki solisti Mazhar Alanson, 2018 yılında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği konser sırasında beğenilen şarkısı 'Yandım Yandım' ile ilgili yaptığı açıklamasında şarkının bir kısım sözlerini Medine'de yazdığını ve bazı sözlerini de Kabe'ye ithaf ettiğini söylemişti.

OYNAT 00:47 Mazhar Alanson ilk kez açıkladı: 'Siz onu bir aşk şarkısı zannediyorsunuz ama...' Üsküdar'da konser veren ünlü sanatçı Mazhar Alanson, sevilen şarkısı 'Yandım Yandım'ı nasıl yazdığını ilk kez anlattı. Şarkısının aslında Kabe'ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, “'Yandım Yandım' kısmını Medine'de yazdım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela 'Baka baka doyamadım, hem kokladım da' Kabe'yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz' dedi. BiP'te paylaş

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Şarkısını Kabe'ye ithaf ettiğini açıklamıştı

Alanson '' 'Yandım Yandım' kısmını Medine’de yazdım. Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kabe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz." demişti.

Mazhar Alanson'un geçmiş yıllarda sarf ettiği bu sözler yeniden gündeme geldi.

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Laçin rahatsız oldu

Sosyal medyada İslam'a ve Müslümanlarla ilgili skandal paylaşımları ile tepki çeken oyuncu Berna Laçin ise Alanson’un şarkılarını Medine ve Kabe’den esinlenerek yazdığını açıklamasını hazmedemedi.

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Alanson'un söz konusu açıklamayı yaptığı videoyu alıntılayan Laçin, "Bana yeniden şarkılar söyleyen kadın kim? Meryem Ana mı?" şeklinde alaycı bir yorum yaptı.

Laçin'in Hz. Meryem'in ismini de kullanarak sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

Bana yeniden şarkılar söyleyen kadın kim? Meryem Ana mı? https://t.co/L0DldVWwIw — berna lacin🌟 (@bernalacin35) December 5, 2022