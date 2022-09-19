Hayat Berna Laçinden Kızın eve LGBTli ile gelse sorusuna rezalet yanıt Cevabı utandıracak cinsten
AKTÜEL

Berna Laçin'den 'Kızın eve LGBT'li ile gelse' sorusuna rezalet yanıt: Cevabı utandıracak cinsten

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkilerin odağı haline gelen oyuncu Berna Laçin, son hamlesiyle takipçilerini çileden çıkardı. "Kızın evine LGBT'li birisiyle gelse karşı çıkmaz mısın?" diye soranlara yanıt veren Laçin'in cevabı 'yok artık' dedirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berna Laçinden Kızın eve LGBTli ile gelse sorusuna rezalet yanıt: Cevabı utandıracak cinsten
Berna Laçin.

Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri haline gelen "LGBT" sorunu cinsiyetsizlik kavramını ön planda tutarak aile değerlerini yok etmeyi hedefliyor. Gelecek nesillerin hayatlarında köklü bir değişim yapmayı hedefleyen bu propagandalara karşı geçtiğimiz gün İstanbul Saraçhane Parkı'nda yürüyüş düzenlendi. "Büyük Aile Yürüyüşü" adı altında bir araya gelen aileler, eşcinsellik algısını kırmak için seslerini duyurmaya çalıştı.

Sosyal medyada büyük bir tartışma konusu haline gelen yürüyüşün ardından bazı ünlü isimler tepki gösterdi. O isimlerden biri olan Berna Laçin Twitter hesabından "Yalnız homofobi ciddi bastırılmış eşcinsel eğilim barındırır; kendinize de bu acımasızlığı yapmayın! #NefretYürüyüşüneHayır" şeklinde paylaşımda bulundu.

BERNA LAÇİN'DEN ÇİRKİN YANIT

Laçin'in LGBT destekleyici ifadelerinin ardından çılgına dönen takipçileri ünlü isme "Kızın eve LGBT'li ile gelse aynı şeyi der miydin?" şeklinde bir soru yöneltti. Laçin'in bu soruya yanıtı ise ağızları açık bıraktı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Laçin, "Kızın eve LGBT'li ile gelse" diye yazanlar, cevabım size; bugün o karşı yürüyüşe katılacaklardan biriyle gelmesin de kiminle gelse başım üstüne" diyerek herkesi şoke etti.

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"Nesillerimizi korumak hepimizin görevi"
İstanbul'da binlerce aile Saraçhane'de eşcinsellik ve LGBT dayatmasına karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş öncesi konuşan akademisyenler, gazeteciler, oyuncular ve doktorlar aileleri dayatmalara karşı birlikte mücadele etmeye davet etti.

'Büyük Aile Yürüyüşü' LGBT dayatmasına geçit vermeyecek
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'Büyük Aile Yürüyüşü' LGBT dayatmasına geçit vermeyecek
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. Yürüyüşe çocuklarıyla beraber katılan vatandaşlar ve gençler görüşlerini ifade ederken emperyalist LGBT lobilerine karşı durulması gerektiğinin mesajını verdi.

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"LGBT dayatmasına faşizmine karşı 'hayır' demek için buradayız"
Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye gelen sanatçı Ali Nuri Türkoğlu Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada 'LGBT dayatmasına, faşizmine hayır demek için buradayız' dedi.

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LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı Fatih Saraçhane Parkı'ndan başlayacak olan 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne on binlerce vatandaş katıldı.

Kalabalığa hitap eden Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, 'Bakın siz buraya gelmeyin diye dünden beri
tuşlarına basılmış bir şekilde ortalığı ayağa kaldırdılar. Buraya gelerek büyük bir adım attınız. Bundan sonra atılacak devasa adımların ilki buydu. Bugün bu yürüyüş bütün ülkeye dalga dalga yayılacak. Bütün toplumları diz çökerttiler ve
gözlerini Türkiye'ye diktiler.' sözleriyle tepkisini dile getirdi.


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