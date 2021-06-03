Kirazın kilosu 80 lira diyerek ajitasyon yapan Berna Laçin'e cevap takipçilerinden geldi: Kilosu 390 lira olan baklavanın yanındaki dükkandan mı aldın?

Gündeme dair provokatif paylaşımları ve tweetleri ile gündeme gelen Berna Laçin yazdıkları yine bir yanlışa imza attı. Türkiye'deki çocukların kiraz yiyemediğini ifade eden paylaşımıyla kullanıcıların dikkatini ve tepkisini çeken Laçin, kirazın kilosunun 60-80 lira arası satıldığını ifade etti.

TAKİPÇİLERİ YALANLADI

Söz konusu tweete cevap Laçin'in takipçilerinden geldi. İstanbul'da halde kirazın kilosunun birinci kaliteden 30 liraya, ikinci kaliteden ise 10 liraya satıldığını söyleyen Twitter kullanıcıları oyuncuyu yalanladı.

Berna hanım, yanlış bilgilendirilmiş olabilir misiniz? 2 Haziran İstanbul Hali’nde 1 ve 2. Kalite kiraz soldaki en düşük, sağdaki en yüksek fiyat açıklaması. pic.twitter.com/u7n9pHkEYu REKLAM June 2, 2021

Berna Hanım kg'si 60-80 ise çok özel bir pazar ya da kişiye göre fiyatlama olmalı. İstanbul'da 15 TL, Tekirdağ'da 10 TL'ye aldım bu hafta içerisinde. Hayat pahalılığı aşikar ama bu abartı fiyatlar geneli temsil etmiyor. — Ozan Vural (@ozanvural_) June 2, 2021

Kilosu 390 TL satılan baklavacının yanındaki manavdan aldıysan dogrudur ama markette 10 TL. — Dilara Aynur Can (@AynurCa82498706) June 2, 2021

Kirazın tadını bilmeyen çocukların ülkesi mi...

Bunlar delimidir divanemidir..

Ruh hastasımıdır

Bu kadar yalanı söyleyebilmek ciddi bir hastalıktır.



Bizim pazarda 12-17 TL arası orta kalite 🍒

20-25 TL arası kaliteli 🍒 var

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