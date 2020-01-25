Depremin ilk provokasyonunu Berna Laçin yaptı: Hop güncelleme 6.5

Malatyalı âmâ ozandan Diyarbakır anneleri için özel beste

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan görme engelli halk ozanı, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan anneler için özel beste yaparak destek verdi. 72 yaşındaki Hanifi Ünver, 'Onlar o çocuklarını dünyaya getirirken inanın insanların canına kast etsin diye getirmediler. Onları kandırdılar. İnşallah o annelerinin muratları çok yakında olur' dedi.