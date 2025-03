Beşiz doğum yapmıştı: Bebeklerden biri hayatını kaybetti

'HER ZORLUKTA BİR KOLAYLIK VARDIR'

"Derya hoca Allah ondan razı olsun, bu süreçte bana yardımcı oldu. Hastanede her türlü imkan sağladılar. 27. haftalıkken çok şükür bebeklerim doğdu. Bir bebeğim vefat etti, inşallah kalanlar sağ salim kurtulur. Şu anda tek temennim bebeklerimi sağ salim hastaneden çıkarmak. Beşiz çocuğum olacağını duyunca çok şaşırdım ve korktum. Herkes şaşırdı, çünkü nadir bir olay, etrafımızda beşiz yok, duyduğumuz bir durum değil. Eşim de şaşırdı. Diğer çocuklarım hamile olduğumu biliyorlar ama bu kadar bebek doğuracağımı bilmiyorlardı. Biliyorum, anlıyorum zor olacağını ama her zorlukta bir hayır vardır. Allah'ın işi, Allah yardım eder inşallah bize. Şu an bir bebeğim vefat etti, dört tane bebeğim kaldı. Sağ salim onları eve götürmek, onlara bakmak için dualarınızı bekliyorum. Devletimizin desteğini bekliyorum."