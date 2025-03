Bildiğimiz Yeşilçam’ın ötesinde ne var?

“Durun! Bu nikah kıyılamaz. Siz kardeşsiniz.”, “Nayır, olamaz!”, “Senin annen bir melekti, yavrum.” repliklerini sıraladığımızda akabinde Yeşilçam kelimesi dile gelir. “Yeşilçam bir nostalji midir ya da bir klişe midir?”, “Kendisine has özellikleri nelerdir?”, “Nereden çıkmıştır ve hangi noktalardan hareket edilmiştir?” gibi sorular da peşinden gelir. Biz de Sinematik köşemizde bu soruların cevaplarını sinema yazarı Barış Saydam’ın derlemesiyle Doruk Yayınları’ndan çıkan Düş Fabrikası Yeşilçam kitabında arayacağız.

Yeşilçam’a kötü, küçümseyici bir yerden bakanlar da, onu Türk sinemasının önemli bir dönemi olarak görenler de var. Sinema yazarı Barış Saydam kitabın önsözünde eserin Yeşilçam’a bakışının nasıl olduğunu: “...Yeşilçam’ı popüler ve ticari sinemamızı kapsayan, her şeyden önemlisi sinema endüstrisini yorumlayacağımız bir dönem olarak ele aldık. Kitap içerisinde Yeşilçam’ın birbirinden farklı unsurlarına değinmeye gayret ettik. Dönemin Türk entelijansiyasının yaptığı gibi Yeşilçam’a yukarıdan bir bakış atarak küçümsemek, ötekileştirmek ve değersizleştirmekten ziyade bu periyodu anlamaya, kavramaya ve öğrenmeye çalıştık.” diyerek anlatıyor. Düş Fabrikası Yeşilçam’da yer alan başlıklar; “Yeşilçam Mitolojisi”, “Yeşilçam’da Müzik Kullanımının Kökenleri”, “Kuralsızlığın Kuralı: Yeşilçam’ın Klasik Yapımcı Profilinin Sinema Sektöründeki Rolü”, “Geçmeyen Geçmiş: Yeşilçam Film Zamanı Üzerine Notlar”, “Yeşilçam’da Sanat Sineması”, “Yeşilçam Döneminde Tarihi Filmler”, “Yeşilçam Güldürü Sineması”, “Yeşilçam Sinemasında Tıp Olgusu ve İnsan Sağlığı” ve “Yeşilçam Döneminde Sinema Salonları Hakkında Her Şey” şeklindedir. Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan özellikleri her bir yazar kendi alanı kapsamında ele alıyor.