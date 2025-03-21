Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bilim insanları şakın: Güney Afrika'da bulunan kayalıklarda yaşam izleri bulundu

Bilim insanları şakın: Güney Afrika'da bulunan kayalıklarda yaşam izleri bulundu

11:0921/03/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kayalıklarda, biyolojik materyale dair kanıtlar bulundu.
Kayalıklarda, biyolojik materyale dair kanıtlar bulundu.

Bilim insanları, Güney Afrika ve Arap Yarımadası çöllerindeki kayalıklarda küçük yapılar keşfedildiğini ve bunların yaşam formu olabileceğini açıkladı.

Araştırmacılar, yapılan incelemeler sonucunda Güney Afrika ve Arap Yarımadası çöllerindeki kayalıklarda küçük yapılar bulunduğunu duyurdu. Küçük yuvaların içinde ve çevresinde biyolojik materyale dair kanıtlar bulan bilim insanları, bu sıra dışı oluşumların jeolojik bir süreçle değil, bilinmeyen gizemli bir yaşam formuyla oluştuğundan emin olduklarını bildirdi.


Mikro yuvalar üzerine yeni bir çalışmanın ilk yazarı olan Profesör Cees Passchier, "Bu tüplerin açıkça jeolojik bir sürecin sonucu olmaması bizi şaşırttı. Şu anda bunun nesli tükenmiş bir yaşam formu mu yoksa bir yerlerde hala hayatta olan bir yaşam formu mu olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Güney Afrika ve Arap Yarımadası çöllerindeki kayalıklar, gizemli bir yaşam formunun izlerini taşıyor.



#güney afrika
#arap yarımadası
#tarih
#Arkeoloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar neler?