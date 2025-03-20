ABD'de ilk kuş gribi salgını görüldü

H5N1 kuş gribi salgınıyla mücadele eden ABD, ülkede 2017'den itibaren kümes hayvanı çitliğinde görülen ilk H7N9 salgınını duyurdu.

Mississippi Hayvan Sağlığı Heyeti yaptığı açıklamada, "H7N9 virüsü tamamen Kuzey Amerika ve yabani kuş kökenli bir virüstür. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde dolaşan Avrasya H5N1 klad 2.3.4.4b virüsüyle bir ilgisi yoktur" denildi.