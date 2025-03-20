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ABD'de ilk kuş gribi salgını görüldü

ABD'de ilk kuş gribi salgını görüldü

14:4720/03/2025, Perşembe
DHA
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ABD, 2017'den bu yana kümes hayvanı çiftliğinde H7N9 kuş gribi salgınının ilk kez görüldüğünü bildirdi.

H5N1 kuş gribi salgınıyla mücadele eden ABD, ülkede 2017'den itibaren kümes hayvanı çitliğinde görülen ilk H7N9 salgınını duyurdu.


Mississippi Hayvan Sağlığı Heyeti yaptığı açıklamada, "H7N9 virüsü tamamen Kuzey Amerika ve yabani kuş kökenli bir virüstür. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde dolaşan Avrasya H5N1 klad 2.3.4.4b virüsüyle bir ilgisi yoktur" denildi.


Ayrıca Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün raporuyla gıda sistemine enfekte kuş girmediği ve 47 binden fazla kuştan oluşan sürünün tamamının enfekte kuşlardan arındırıldığı doğrulandı.

#ABD
#Kuş Gribi
#Hastalık

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