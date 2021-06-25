​Bir ilim ve aksiyon insanı: Mehmed Zahid Kotku

HAZIRLAYAN: ZEYNEP BETÜL ERHUN

Mehmed Zahid Kotku Hoca 1897 yılında Bursa’da doğdu. 3 yaşında annesini kaybetti. Mehmet Zahit Hoca, Oruç Bey Mahalle Mektebi’nde başladığı öğrenimini Maksem’deki idâdîde ve Bursa Sanat Mektebi’nde sürdürdü. I. Dünya Savaşı sırasında on sekiz yaşlarında askere alınarak Suriye cephesine gönderildi. 6 yıl süren askerliğinin ardından İstanbul’da Cağaloğlu’nda bulunan Fatma Sultan Camii yanındaki Gümüşhânevî Tekkesi’ne giderek Şeyh Dağıstanlı Ömer Ziyâeddin Efendi’ye intisap etti. 27 yaşında iken şeyhinden icazet aldı. Beyazıd, Fatih ve Ayasofya camilerinde derslere devam etti. Bu arada hafızlığını da tamamladı. Babasının vefatından sonra imamlık için gittiği Bursa’dan 1958 yılında İstanbul’daki İskenderpaşa Camii’nde imamlık yapmak için döndü. Vefatına kadar da burada kaldı.

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İrşad hizmetlerini yıllarca minber ve mihraptan yapan Mehmed Zahid Kotku Hoca’nın cemaatleri saf saf bereketlenerek Türkiye’nin her yanına, hatta İslam dünyasının her yanına yayıldı. En uzak ve ücra yerlerde bile sevenleri, bağlıları vardır. Fatih’teki bu küçük ve mütevazı camii, bir çınar tohumu gibi, zaman içinde dal budak saldı ve gönüllere ferahlık serpti.

KARDEŞLİĞİ ÖĞÜTLEDİ

Öğütlerinin temeli, Müslümanların kardeş olduğu gerçeğine dayanırdı. Kardeşliğin gereği olan yardımın, hizmetin bütün icaplarıyla yapılmasını isterdi. Talebelerine makam, mevki ve para tutkunu olmanın tehlikelerini anlatan Mehmed Zahit Hoca, Necmettin Erbakan’dan Turgut Özal’a, Recai Kutan’dan Sabahattin Zaim’e kadar sayılamayacak kadar çok isme yol gösterdi. Kotku Hoca 1980 yılında vefat etti. Cenazesi o zamana kadar İstanbul’un nadir gördüğü kalabalıklardan birine şahitlik ederek Süleymaniye Camii Haziresi’ne defnedildi.