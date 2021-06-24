TRT 1'in sevilen dizisi "Seksenler" bu akşam başlıyor
İstanbul'un küçük bir mahallesinde 1980'li yıllarda yaşayan insanların hikayesini konu alan Seksenler dizisi, 23 Haziran 2021 Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00'de 492. yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Sevilen dizi, yaz sezonu boyunca her perşembe akşamı TRT 1'de yayınlanacak. Yenilenen kadrosuyla 9. sezonda ekrana gelecek olan Seksenler dizisinde flaş değişiklikler yaşandı. Değişiklik dizi başlamadan ortaya çıktı. İşte yeni bölüm son fragmanı ve diziye dair ayrıntılar...
Seksenler dizisi izleyici karşısına yeniden haftalık dizi olarak ekranlara gelecek. Fenomen dizinin 492. yeni bölümü 24 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de (bu akşam) izleyici karşısına çıkacak.
SEKSENLER DİZİSİ KONUSU NE?
Türkiye'nin 1980'lerin başından günümüze kadar geçen 32 yıllık geçmişi ve değişimin hikayesi Seksenler dizisinde konu ediliyor. Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eğlenceli bir dönem sitcom'u olan dizi, sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.
Mint Yapım'ın hayata geçirdiği, Birol Güven'in senaryosunu yazdığı, Aydın Sarman'ın müziklerini yaptığı, Bora Tekay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda; Özlem Türkad (Rukiye), Ayşe Tolga (Gülden), Şoray Uzun (Ahmet), İlker Ayrık (Çağatay), Berat Yenilmez (Sami), Begüm Öner (Elvan), Ceyhun Fersoy (Şahin), Necmi Yapıcı (Mesut), Özlem Balcı (Yıldız), Onur Dilber (Rıza Çakıroğlu), Faruk Sofuoğlu (Bahtiyar), Hacı Ali Konuk (Bekir), Erdem Baş (Aret), Hakan Bulut (Ali), Deniz Oral (Hilmi), Eray Yasin Işık (Nevzat), Baran Karaoğlan (Tuncer), Zeki Yılmaz (Levent), Bektaş Erdoğan (Semih), Suzan Kardeş (Fato Ana), Burcu Altın Deprem, Efe Deprem gibi isimler yer alıyor.
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Efe Deprem, Birol Güven, Burcu Altın Deprem
SEKSENLER KADROSUNA YENİ KATILAN İSİMLER
Diziye katılan oyuncular arasında Zeynep Demirel ve Reha Özcan yer alıyor. Ayrıca 'Çağatay' karakterini canlandıran İlker Ayrık diziye yeniden dönüyor.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi ve
2009 Miss Belçika" güzeli Zeynep Demirel, 'Seksenler' ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak katılıyor.
FEHMİ BABA İLE DARGIN AYRILAN ÇAĞATAY EVE DÖNÜYOR
Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, hikaye gereği uzun zaman önce Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie (Zeynep Demirel) ile beraber 'Rukiye'nin karşısına çıkıyor.
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İzleyicinin birçok sinema ve televizyon projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan da 'Seksenler' kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor. Ayrıca diziye mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil oluyor.
Gülümseten hatıraların dizisi Seksenler'in 492. bölümü, 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek. Seksenler tüm bölümler izlemek için TRT'nin ücretsiz online platform TRT İzle'ye göz atmak mümkün.
SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hulusi, Fehmiye yeni iş fikirlerini söyler. Bu yeni projeleri duyan Rukiye ve Melahat ise şaşkınlıklarını gizleyemez. Ahmet ve Gülden tartışırlar ve bu durumun nereye gideceği merak konusudur.
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SEKSENLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seksenler 492. bölüm özeti: Bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, yabancı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkıyor. Babası Fehmi ile dargın bir şekilde ayrılan Çağatay'ın mahallede neler yaşayacağı merakla bekleniyor.
Yeni Fehmi kim oldu, merak konusu oldu. Rasim Öztekin'in ani vefatının ardından Seksenler dizisinde oynadığı 'Fehmi Baba' karakteri diziden çıkarıldı. Fehmi Baba'yı hiç kimse oynamayacak. Senaryonun nasıl şekilleneceği, ilerleyen bölümlerde netleşecek.
VEFAT EDEN RASİM ÖZTEKİN'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?
Her rol aldığı dizide ya da filmde büyük başarılara imza atan Rasim Öztekin’in vefatı sanat dünyasının şüphesiz çok derinden sarstı.
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Fehmi Baba rolünü kimin canlandıracağı ise merak konusuydu. Seksenler dizisinin 9. Sezon fragmanında Fehmi Baba’nın anılarının yaşatıldığı gösterildi.
SEKSENLER NAZLI NEDEN YOK, AYRILDI MI?
Dizinin sevilen karakterlerinden olan Nazlı (Yasemin Çonka) yeni sezonda dizinin kadrosunda yer almadı. İlk sezonlar dizide yer alan Ahmet'in (Şoray Uzun) kardeşi Nazlı karakteri oldukça beğeni almıştı. TRT 1'in resmi sitesinde Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda Nazlı yer almadı.
SEKSENLER NEREDE ÇEKİLİYOR?
Seksenler dizisinin çekimleri Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer alan Mint yapım şirketine ait film platolarında yapılıyor. Bugüne kadar bütün sahneleri kapalı stüdyoda çekilen dizinin 9. yeni sezonun bazı sahneleri, aynı kampüste yer alan ve Doksanlar dizisinde kullanılan üstü açık platoda çekilecek.