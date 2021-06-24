TRT 1'in sevilen dizisi "Seksenler" bu akşam başlıyor: Eski futbolcunun eşi de kadroda

Seksenler 9. sezonuyla sevenleri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seksenler dizisi izleyici karşısına yeniden haftalık dizi olarak ekranlara gelecek. Fenomen dizinin 492. yeni bölümü 24 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de (bu akşam) izleyici karşısına çıkacak.

SEKSENLER DİZİSİ KONUSU NE?

Türkiye'nin 1980'lerin başından günümüze kadar geçen 32 yıllık geçmişi ve değişimin hikayesi Seksenler dizisinde konu ediliyor. Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eğlenceli bir dönem sitcom'u olan dizi, sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

SEKSENLERİN SON FRAGMANI

OYNAT 00:52 Seksenler yeni sezonuyla TRT 1'de başlıyor İstanbul'un küçük bir mahallesinde 1980'li yıllarda yaşayan insanların hikayesini konu alan Seksenler dizisi, 23 Haziran 2021 Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00'de 492. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sekiz sezon boyunca yayınlanan sevilen dizi, yaz sezonu boyunca her perşembe akşamı TRT 1'de yayınlanacak. İşte ilk sezonun son fragmanı... BiP'te paylaş

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SEKSENLER OYUNCULARI KİMLER?

Mint Yapım'ın hayata geçirdiği, Birol Güven'in senaryosunu yazdığı, Aydın Sarman'ın müziklerini yaptığı, Bora Tekay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda;

Özlem Türkad (Rukiye),

Ayşe Tolga (Gülden),

Şoray Uzun (Ahmet),

İlker Ayrık (Çağatay),

Berat Yenilmez (Sami),

Begüm Öner (Elvan),

Ceyhun Fersoy (Şahin),

Necmi Yapıcı (Mesut),

Özlem Balcı (Yıldız),

Onur Dilber (Rıza Çakıroğlu),

Faruk Sofuoğlu (Bahtiyar),

Hacı Ali Konuk (Bekir),

Erdem Baş (Aret),

Hakan Bulut (Ali),

Deniz Oral (Hilmi),

Eray Yasin Işık (Nevzat),

Baran Karaoğlan (Tuncer),

Zeki Yılmaz (Levent),

Bektaş Erdoğan (Semih),

Suzan Kardeş (Fato Ana),

Burcu Altın Deprem, Efe Deprem gibi isimler yer alıyor.

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Efe Deprem, Birol Güven, Burcu Altın Deprem





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Diziye katılan oyuncular arasında Zeynep Demirel ve Reha Özcan yer alıyor. Ayrıca 'Çağatay' karakterini canlandıran İlker Ayrık diziye yeniden dönüyor.

Zeynep Demirel, 'Seksenler' ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak katılıyor.

ZEYNEP DEMİREL KİMDİR?

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Kübra Sever Demirel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Zeynep Kübra Sever Demirel (d. 9 Temmuz 1989, İstanbul, Türkiye), "2009 Miss Belçika" güzeli. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir.

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Zeynep Sever eski Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında bir kız çocuğu oldu.

FEHMİ BABA İLE DARGIN AYRILAN ÇAĞATAY EVE DÖNÜYOR

Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, hikaye gereği uzun zaman önce Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie (Zeynep Demirel) ile beraber 'Rukiye'nin karşısına çıkıyor.

İzleyicinin birçok sinema ve televizyon projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan da 'Seksenler' kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor. Ayrıca diziye mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil oluyor.

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Bir "hayırlı olsun"unuzu alırız! ✨#Seksenler yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de başlıyor.📺 pic.twitter.com/LT2BpoXxTR — TRT 1 (@trt1) June 24, 2021

492. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gülümseten hatıraların dizisi Seksenler'in 492. bölümü, 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek. Seksenler tüm bölümler izlemek için TRT'nin ücretsiz online platform TRT İzle'ye göz atmak mümkün.

SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hulusi, Fehmiye yeni iş fikirlerini söyler. Bu yeni projeleri duyan Rukiye ve Melahat ise şaşkınlıklarını gizleyemez. Ahmet ve Gülden tartışırlar ve bu durumun nereye gideceği merak konusudur.

SEKSENLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seksenler 492. bölüm özeti: Bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, yabancı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkıyor. Babası Fehmi ile dargın bir şekilde ayrılan Çağatay'ın mahallede neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

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Yeni Fehmi kim oldu, merak konusu oldu. Rasim Öztekin'in ani vefatının ardından Seksenler dizisinde oynadığı 'Fehmi Baba' karakteri diziden çıkarıldı. Fehmi Baba'yı hiç kimse oynamayacak. Senaryonun nasıl şekilleneceği, ilerleyen bölümlerde netleşecek.

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VEFAT EDEN RASİM ÖZTEKİN'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Her rol aldığı dizide ya da filmde büyük başarılara imza atan Rasim Öztekin’in vefatı sanat dünyasının şüphesiz çok derinden sarstı.

Fehmi Baba rolünü kimin canlandıracağı ise merak konusuydu. Seksenler dizisinin 9. Sezon fragmanında Fehmi Baba’nın anılarının yaşatıldığı gösterildi.

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SEKSENLER NAZLI NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Dizinin sevilen karakterlerinden olan Nazlı (Yasemin Çonka) yeni sezonda dizinin kadrosunda yer almadı. İlk sezonlar dizide yer alan Ahmet'in (Şoray Uzun) kardeşi Nazlı karakteri oldukça beğeni almıştı. TRT 1'in resmi sitesinde Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda Nazlı yer almadı.

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HAYAT Fenomen dizi ekranlara geri dönüyor

SEKSENLER NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seksenler dizisinin çekimleri Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer alan Mint yapım şirketine ait film platolarında yapılıyor. Bugüne kadar bütün sahneleri kapalı stüdyoda çekilen dizinin 9. yeni sezonun bazı sahneleri, aynı kampüste yer alan ve Doksanlar dizisinde kullanılan üstü açık platoda çekilecek.

OYNAT 07:14 Seksenler dizisinden 15 Temmuz darbe girişimine gönderme TRT'nin sevilen dizisi Seksenler, yeni sezona sürprizlerle başladı. Seksenler'in yeni bölümüne damgasını vuran konu ise darbe konusundaki diyaloglardı. Dizinin karakterleri arasında geçen darbe diyaloglarında 15 Temmuz FETÖ'cü darbe teşebbüsüne atıf vardı. Seksenler'in bu bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 21 TRT 1 tarihi yapımlarıyla son dönemde dizi dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Mavera, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Sultan Alparslan gibi tarihe ışık tutan dizilerin ardından Barbaroslar dizisi de izleyici tarafından merakla bekleniyor. Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Etkileyici fragman izleyici tarafından oldukça beğenildi. KADRODA KİMLER VAR? <br> <br> Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizide Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ve daha açıklanmayan sürpriz isimler var. Dev prodüksiyonlu yapımda Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis’in kardeşi Hızır Reis'i, Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak. Bahadır Yenişehirlioğlu’nun hangi rolü canlandıracağı henüz bilinmiyor. Barbaros dizisi ES Yapım imzalı ve yönetmenliğini Taylan Biraderler üstleniyor. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınıyor. ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR? <br> <br> Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul Beykoz'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor. Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda bir yapılacak. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor. Geminin dönemin özelliklerine uygun inşa edildiği öğrenildi. BARBAROS DİZİSİ KONUSU NEDİR? <br> <br> Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak. Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis ve diğer kardeşleri İshak ile İlyas oldu. KOSTÜMLERİYLE POZ VERDİLER <br> <br> Dizide başrol olarak yer alacak Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan, yeni imajlarıyla dönem kıyafetleri içinde objektiflere poz verdi. İkili takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Dönemin kıyafetleri ile paylaşım yapan ikili, dizi henüz başlamadan sevenlerini kendilerine hayran bıraktı. BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR? <br> <br> Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir Türk Gölü olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Yavuz Sultan Selim tarafından dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin adı verildi. Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır için de bu ismi kullandı. Barbarossa Türkçede Barbaros olarak ifade edildi. BARBAROS KARDEŞLER KİMDİR? <br> <br> Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa, dört kardeşin en küçüğü. Ağabeyi Oruç Reis’in Rodos şövalyelerine esir düşmesinin ardından Oruç ve Hızır kardeşler Şehzade Korkut'un himayesine girdi. Bu tarihten sonra İspanyolların Batı Akdeniz’de hakimiyet kurmasını önlemek için Hızır Reis ve Oruç Reis Akdeniz’de deniz gazisi olarak hakimiyet mücadelesine girdi. BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? <br> <br> Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı. Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor. Barbaroslar dizisinden gelen kareler ise yapımın ne kadar ihtişamlı olacağını şimdiden belli ediyor. TRT 1 Barbaroslar dizisi nefes kesecek: Ekranlara geleceği tarih belli oldu Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrollerinde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Nefes kesen ilk fragmanı yayınlanan Barbaroslar dizisinin setinden de etkileyici kareler geliyor. Peki "Barbaroslar" ne zaman başlayacak? İşte tarihi dizi hakkında merak edilenler...



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