Hayat Barbaroslar dizisinin oyuncuları belli oluyor Pelin Akil de kadroya dahil oldu
TELEVİZYON

Barbaroslar dizisinin oyuncuları belli oluyor: Pelin Akil de kadroya dahil oldu

TRT 1 ekranlarında eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yılın en iddialı dizilerinden ‘Barbaroslar’ın oyuncu kadrosuna katılan isimler yavaş yavaş belli oluyor.

Haber Merkezi Diğer
Barbaroslar dizisinin oyuncuları belli oluyor: Pelin Akil de kadroya dahil oldu (Pelin Akil kimdir?)
Barbaroslar

Akdeniz'i Türk Gölü'ne çeviren Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin hikayesinin anlatılacağı Barbaroslar dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Merakla beklenen dizinin yayınlanan ilk tanıtımı bir hayli heyecan uyandırdı.

Caner Topçu - Ulaş Tuna Astepe - Engin Altan Düzyatan -

Yetkin Dikinciler

Eylül ayında yayın hayatına girmesi beklenen tarihi dizinin oyuncu kadrosu da dizi kadar merak ediliyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizide Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun olduğu biliniyor.

Bahadır Yenişehirlioğlu

TV100'den magazin yazarı Birsen Altundaş'ın haberine göre, dizinin diğer oyuncuları da belli oldu.

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor
HAYAT
Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor

Üç isim daha

Melis Babadağ ve Gülcan Arslan'ın kadroya katıldığı öne sürüldü. Yiğit Özşener’in de hikayede yer alacağı gelen bilgiler arasında.

Melis Babadağ

Gülcan Arslan

Yiğit Özşener

Barbaros'un İzabel'i

Oyuncu Pelin Akil'in kadroya katıldığı öğrenildi. Akil 'İzabel' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Pelin Akil

PELİN AKİL KİMDİR?

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde dünyaya geldi. "Rent Müzikali", "Marika'nın Serveti", "Abim Geldi", "İstanbulname", "Depo", "Sersefil-Korkuyorum" "Sevgilim" ve "Closer" gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

Pelin Akil ilk çıkışını "Arka Sıradakiler" dizisiyle yakaladı, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu "Kurt Kanunu" dizisinde "Ballı Naciye" rolünü oynadı. Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte TRT 1 de yayınlanan "Seksenler" dizisinde "Seçil" karakterine hayat verdi.

2012 yılında "Suskunlar" dizisinde "Nisan" karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra TRT 1 de yayınlanan "Kızıl Elma" dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

2015'te "Ne Münasebet" dizisinde "Nil" karakterini canlandırdı. Bunların yanı sıra "Aile İşi" ve "Çember" gibi projelerde yer aldı.

Aynı projelerde de bulunduğu meslektaşı Anıl Altan ile 2016 eylül ayında nikah masasına oturdu.

Pelin Akil'in ikiz kızları vardır. İsimleri Alin ve Lina'dır.



TRT 1 Barbaroslar dizisi nefes kesecek: Ekranlara geleceği tarih belli oldu
FOTOĞRAF 21
Title
TRT 1 tarihi yapımlarıyla son dönemde dizi dünyasına damga vurmaya devam ediyor.
Title
Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Mavera, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Sultan Alparslan gibi tarihe ışık tutan dizilerin ardından Barbaroslar dizisi de izleyici tarafından merakla bekleniyor.
Title
Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Etkileyici fragman izleyici tarafından oldukça beğenildi.
Title
KADRODA KİMLER VAR? <br> <br> Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizide Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ve daha açıklanmayan sürpriz isimler var.
Title
Dev prodüksiyonlu yapımda Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis’in kardeşi Hızır Reis'i, Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak.
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Bahadır Yenişehirlioğlu’nun hangi rolü canlandıracağı henüz bilinmiyor.
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Barbaros dizisi ES Yapım imzalı ve yönetmenliğini Taylan Biraderler üstleniyor. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınıyor.
Title
ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR? <br> <br> Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul Beykoz'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor.
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Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda bir yapılacak.
Title
Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor.
Title
Geminin dönemin özelliklerine uygun inşa edildiği öğrenildi.
Title
BARBAROS DİZİSİ KONUSU NEDİR? <br> <br> Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak. Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis ve diğer kardeşleri İshak ile İlyas oldu.
Title
KOSTÜMLERİYLE POZ VERDİLER <br> <br> Dizide başrol olarak yer alacak Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan, yeni imajlarıyla dönem kıyafetleri içinde objektiflere poz verdi. İkili takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Dönemin kıyafetleri ile paylaşım yapan ikili, dizi henüz başlamadan sevenlerini kendilerine hayran bıraktı.
Title
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR? <br> <br> Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir Türk Gölü olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.
Title
Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Yavuz Sultan Selim tarafından dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin adı verildi.
Title
Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır için de bu ismi kullandı. Barbarossa Türkçede Barbaros olarak ifade edildi.
Title
BARBAROS KARDEŞLER KİMDİR? <br> <br> Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa, dört kardeşin en küçüğü. Ağabeyi Oruç Reis’in Rodos şövalyelerine esir düşmesinin ardından Oruç ve Hızır kardeşler Şehzade Korkut'un himayesine girdi.
Title
Bu tarihten sonra İspanyolların Batı Akdeniz’de hakimiyet kurmasını önlemek için Hızır Reis ve Oruç Reis Akdeniz’de deniz gazisi olarak hakimiyet mücadelesine girdi.
Title
BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? <br> <br> Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı.
Title
Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor.
Title
Barbaroslar dizisinden gelen kareler ise yapımın ne kadar ihtişamlı olacağını şimdiden belli ediyor.
TRT 1 Barbaroslar dizisi nefes kesecek: Ekranlara geleceği tarih belli oldu
Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrollerinde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Nefes kesen ilk fragmanı yayınlanan Barbaroslar dizisinin setinden de etkileyici kareler geliyor. Peki "Barbaroslar" ne zaman başlayacak? İşte tarihi dizi hakkında merak edilenler...

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor
OYNAT 00:23
Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor
Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrolünde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar isimli dizinin nefes kesen ilk fragmanı yayınlandı.


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