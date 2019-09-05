Hayat Bu hafta 12 film vizyona girecek
SİNEMA

12 film vizyona giriyor! Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 6 Eylül vizyona giren filmler

Bu hafta 12 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Gerilim, aksiyon dolu sahnelerle ve komedi türündeki filmler sinemaseverle buluşacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

James Cox'un yönetmenliğini yaptığı, Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Suki Waterhouse, Kevin Spacey, Jeremy Irvine ve Billie Lourd'un rol aldığı "Düzenbazlar Kulübü" izleyici ile buluşacak.

1980'lerde ABD'yi sarsan gerçek bir hikayeye dayanan film, bir grup Harvard mezununun kurduğu dolandırıcılık sistemini ve rayından çıkan olayları anlatıyor.

"Hangi Kadın"

Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil, Guillaume Gouix, Charles Berling ve Francis Leplay'in oynadığı "Hangi Kadın" adlı filmin yönetmenliğini Safy Nebbou yaptı.

Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan film, sosyal medya çılgınlığının ve sanal dünya algılarının gerçek hayatı nasıl etkilediğine gençler değil farklı bir yaş grubu üzerinden bakıyor.

Komedi ve dram karışımı yapımın hikayesi, filmin kahramanı 50 yaşındaki iki çocuklu akademisyen bir kadının, genç sevgilisini sosyal medya üzerinden gözetlemek amacıyla sahte bir hesap açmasıyla başlıyor. Hangi Kadın filmi 6 Eylül'de vizyona giriyor.

"Bharat"

Salman Khan'ın başrolünde yer aldığı "Bharat", babasına verdiği sözü tutmaktan asla vazgeçmeyen bir adamın performans sergilediği sirkten katıldığı deniz kuvvetlerine uzanan hayatını odağına alıyor.

Salman Khan'a, Katrina Kaif, Sunil Grover, Jackie Shroff ve Sonali Kulkarni'nin eşlik ettiği Hindistan yapımı filmin yönetmenliğini Ali Abbas Zafar üstlendi. "Bharat" filmi 6 Eylül'de vizyona giriyor.

REKLAM

"O Bölüm 2"

Vahşet hikayeleriyle tanınan "Pennywise" adındaki şeytan palyaçonun musallat olduğu bir grup çocuğun hikayesini konu edinen "O Bölüm 2"; 27 yılın ardından gelen bir çağrıyla yeniden bir araya gelen "Ezikler Kulübü" üyelerinin devam eden hikayesini anlatıyor.

Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan devam filminin senaryosu Gary Dauberman imzası taşıyor.

Andy Muschietti'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Bill Skarsgard, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Troy James, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, Andy Bean, Sophia Lillis ve Jack Dylan Grazer gibi isimler rol aldı. "O Bölüm 2" 6 Eylül'de vizyona giriyor.

"Uslu Çocuklar"

Seth Rogen ve Evan Goldberg'in yapımcılığını üstlendiği, The Office dizisinin yazar ve yapımcıları Gene Stupnitsky ile Lee Eisenberg'in senaryosunu kaleme aldığı "Uslu Çocuklar", altıncı sınıf öğrencisi üç yakın arkadaşın, okulu astıkları günün zıvanadan çıkması sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Midori Francis, Will Forte ve Sam Richardson'un başrollerinde oynadığı filmi Gene Stupnitsky yönetti. "Uslu Çocuklar" filmi 6 Eylül'de vizyona giriyor.

"Kolej Havası"

Sertan Ünver'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel film "Kolej Havası", 1989-1992 yılları arasında fırtına gibi esen, Metin-Ali-Feyyaz gibi sloganlarla hatırlanan usta futbolculara sahip dönemin Beşiktaş takımını odağına alıyor.

Beşiktaş'ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan takımı merkezine alan film, izleyicileri, sporda centilmenliğin, takımdaşlığın paradan ve şampiyonluktan önce geldiği günlere uzanan bir yolculuğa çıkartarak, Türk futbolunun bugünkü sorunlarının altını çizmeyi amaçlıyor. "Uslu Çocuklar" filmi 6 Eylül'de vizyona giriyor.

REKLAM

Bozkır

"Bozkır"

Mehmet Tanrısever'in yönettiği, Soydan Soydaş, Tarık Tanrısever, Süleyman Kabaali, Ayçın Tuyun ve Yaşar Alptekin'in rol aldığı "Bozkır", Konya'nın Bozkır ilçesinde hayatını sürdüren bir adamın, birini öldürmesi sonucu gelişen olaylar etrafında dönüyor. Film, 6 Eylül'de vizyona giriyor.

"Serseriler"

Ulaş Bahadır'ın yönettiği, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer ve Sevcan Orhan'ın oynadığı "Serseriler", üç arkadaşın nezarethanede tanıştıkları bir adam ile aralarında gelişen olayları konu ediniyor. Film, 6 Eylül'de vizyona giriyor.

"Cin-si Bozuk"

Komedi ve korku içerikli "Cin-si Bozuk", başlarına belli olaylar açan iki yakın arkadaşın hikayesini ele alıyor.

Barbaros Dikmen, Doğa Konakoğlu, Nora Tokhosepyan, Belinay Sandıkçı, Yasin Obuz, Hakan Burak Bozdoğan ve Onur Sermik gibi isimlerin oynadığı filmi Bilal Kalyoncu yönetti. Film, 6 Eylül'de vizyona giriyor.

Kusursuz Cinayet

"45 25 #KusursuzCinayet"

Biray Dalkıran'ın yönettiği "45 25 #KusursuzCinayet", sosyal medya fenomenlerinin birer birer öldürüldüğü bir cinayet serisinin aydınlatılmaya çalışılmasını anlatıyor.

Senaryosu Ahmet Saatçioğlu'na ait olan filmin başrollerinde Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete ve Sercan Elikara oynuyor. Film, 6 Eylül'de vizyona giriyor.

"Uzay Parkı"

Jong-Shik Won'un yönettiği animasyon filmi "Uzay Parkı", genç Suha ile tanıştığı uzay bahçıvanı Omu'nun macerasını konu alıyor. Film, 6 Eylül'de vizyona giriyor.

REKLAM

"Aslan Çocuk"

James Snider'in yönetmenliğini yaptığı haftanın bir diğer animasyonu "Aslan Çocuk", yersiz yurtsuz bir aslan yavrusu olan Kidd Mane'nin denk geldiği Tuckerville kasabasında yaşadıklarını anlatıyor. Film, 6 Eylül'de vizyona giriyor.

Evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

HDP binası önündeki eylem büyüyor.
Yıkımlar başlıyor

Yıkımlar başlıyor

​Uzungöl kaçak ve çarpık yapılaşmadan kurtulacak.
PKK iç infaza başladı

PKK iç infaza başladı

Ağır darbe yiyen örgütten kaçan teröristin itirafları.
Binlerce<br>çalışan alınacak

Binlerce
çalışan alınacak

Erdoğan'ın imzasıyla 4 ilde faaliyete geçecek.
Hazırlıksız çıkmayın

Hazırlıksız çıkmayın

İstanbul dahil 13 il için kuvvetli sağanak uyarısı.
Kurucusu olduğu<br> borsadan kovuldu

Kurucusu olduğu
borsadan kovuldu

Değer kaybeden Alman devine borsa şoku.

Rakibimiz Çekya

Rakibimiz Çekya

​12 Dev Adam tur için parkeye çıkıyor.
Gözaltına alındılar

Gözaltına alındılar

​2,5 ve 12 yaşındaki çocuklarına içki içirmişlerdi.
İşsiz bir hafta

İşsiz bir hafta

​Ekmek nöbetinde 7 günü geride bırakan İBB personeli işlerini geri istiyor.
Okul çantası<br>300 lirayla hazır

Okul çantası
300 lirayla hazır

​Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri alışveriş telaşı sardı.
Abdullah Mursi<br>hayatını kaybetti

Abdullah Mursi
hayatını kaybetti

Babasının şehadetinden 3 ay sonra vefat etti.
Asya açılımı<br>Hindistan ve Keşmir

Asya açılımı
Hindistan ve Keşmir

​İdris Saruhan'ın Hindistan ve Keşmir izlenimleri.
Ankara'da<br>ağaç katliamı

Ankara'da
ağaç katliamı

​CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımı ve zamları bu defa ağaç katliamı izledi.
İmza töreninde<br> büyük sürpriz

İmza töreninde
büyük sürpriz

Mustafa Cengiz, Falcao'nun sponsorunu açıkladı.
İran'a yeşil ışık

İran'a yeşil ışık

BM toplantısı için ABD'ye gidecek olan Ruhani'ye mesaj.
CHP dümeni Kandil'e kırdı

CHP dümeni Kandil'e kırdı

MHP lideri Bahçeli, ​CHP'yi sert eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.