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Hayat

Bu kadarına da pes: Bağcılar'da harabeye dönen eve 8 bin 500 TL istediler

İstanbul'da harabe gibi olan ev için 8 bin 500 lira kira istenmesi görenleri şaşkına çevirdi. İlana tepki gösteren vatandaşlar, bu evlerin yabancı uyruklulara kiraya verildiğini söyledi. Bölge sakinlerinden Arif Günçiçek insanların mecbur kaldıkça oturduğunu belirterek, "Dışarıdan gelen yabancı uyruklular bu tarz evleri tutuyor. Onları da kandırıyor olabilirler ama verilecek bir kira değil. İnsanların vicdanına bırakıyoruz" dedi.

13:27 . 5/04/2023 Çarşamba
IHA
Harabe gibi olan evin kirasının 8 bin 500 lira olduğunu görenler 'bu kadarına da pes' diyor.

Harabe gibi olan evin kirasının 8 bin 500 lira olduğunu görenler 'bu kadarına da pes' diyor.

Türkiye'nin gündeminde son bir yıldır fahiş kiralar var. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan kira sorunları sık sık gündeme geliyor. Yaşanan sorunların yanı sıra ev sahipleri, harabeye dönen evleri yüksek fiyatlara kiralamaya çalışıyor. İstanbul yaşanan sorunların başında geliyor. Megakent'te bazı ev sahipleri, harabe şeklinde olan evleri için yabancı uyruklu vatandaşlardan fahiş fiyatlar talep ediyor. Bunun son örneği ise Bağcılar ilçesinde yaşandı.


Harabe eve 8 bin 500 TL istendi

Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi. İlanda ayrıca evde beş kişiye kadar kalınabileceği ve eşyalı olduğu belirtildi.

'Kafasında kurup da 8 bin TL demez'

Yan sokakta bulunan eski evin yüksek fiyatla kiralanacağını belirten Tamer Kınsu şöyle konuştu: Yan sokağımızdaki binanın sahibi de kendi kafasına göre kira bedeli belirlememiş. Buradaki emlakçılara sorup bir fiyat almıştır. Kafasında kurup da 8 bin TL demez. Adaletli değil ama şu anki sistem buna yöneltiyor.


"Dışarıdan gelen yabancı uyruklular bu tarz evleri tutuyor"

Arif Günçiçek ise şunları ifade etti: Ben de daha önce oturulacak gibi olmayan bir ilan görmüştüm. İnsanlar mecbur kaldıkça oturuyor. Dışarıdan gelen yabancı uyruklular bu tarz evleri tutuyor. Onları da kandırıyor olabilirler ama verilecek bir kira değil. Ben de ilanı internette görmüştüm. İnsanların vicdanına bırakıyoruz."



#İstanbul
#Bağcılar
#Tamer Kınsu
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