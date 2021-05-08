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Hayat Bu mantarın kilosu 100 lira Kuzugöbeği özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişiyor
AKTÜEL

Bu mantarın kilosu 100 lira: Kuzugöbeği özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişiyor

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde halk arasında ’kuzugöbeği’ olarak bilinen mantar türü kilosu 100 liradan alıcı buluyor. Özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği, yurt dışına da ihraç ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Bu mantarın kilosu 100 lira: Kuzugöbeği özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişiyor
Kuzugöbeği mantarı

Her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında, özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, bu yıl son günlerde yağan yağmurlar sonucunda ilk kez toplanmaya başlandı. Özellikle yağışlar sonrası daha sık rastlanılan kuzugöbeği mantarı taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutularak da tüketilebiliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kuzugöbeği, yurt dışına da ihraç ediliyor.

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HAYAT
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VATANDAŞ PAHALI BULUYOR

Hanönü ilçesinde de bu yıl ilk kez pazarda satışa sunulan kuzugöbeği mantarı 100 TL’den alıcı buluyor. Bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu belirten bazı vatandaşlar fiyatın düşmesini istiyor. Aynı zamanda vatandaşlar, fiyatı yüksek olması sebebiyle mantarı kiloyla değil tadımlık olarak alıyor.

Mantar toplayıcıları ise kuzugöbeğinin zor bulunan bir mantar türü olduğunu, bu sebeple fiyatının düşmeyeceğini söyledi.

Turfanda kiraz 50 liradan alıcı buluyor
FOTOĞRAF 9
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Gazipaşa'nın 500- 800 rakımındaki Çile, Doğanca, Gökçesaray, Sugözü ve Şahinler mahallelerinde, 3 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Bölgede, yılda yaklaşık 2 bin ton rekolte elde ediliyor.
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Bir kiraz ağacından yaşına göre, 50 ile 300 kilo arasında ürün alınıyor. Bu yıl Nisan ayının ilk haftasında çıkan turfanda kiraz da kilosu 50 liradan alıcı buldu. Rekolte düşüklüğünden yakınan üreticinin yüzü, erkenci kirazın fiyatıyla güldü.
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Doğanca Mahallesi'nde kiraz üreticisi Hayri Özcan (65), kiraz hasadına nisanın ilk haftası başladıklarını belirterek, 20 dekar alanda kiraz üretimi yapıyorum. İlk hasadımız 50 liradan alıcı buldu. Bahçemizde erkenci kirazlarımızı hasat ediyoruz. Bu cins erken yetişir, sapları kısa olur...
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Bu yıl verim çok düşük. 20 yaşındaki ağaçta en az 100 kilo kiraz olması gerekirken, bu yıl 20 kilo kadar oluyor. Hava şartlarından dolayı kiraz tutumu olmadı ağaçlarda dedi.
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Doğanca Mahallesi'nde kiraz tüccarlığı yapan, aynı zamanda üretici olan Ahmet Demirtaş ise Bu yıl hava şartlarından dolayı kiraz rekoltemiz biraz düşük. Fiyatlar iyi ama tonaj olarak geçen yılları yakalayamadığımız için sıkıntı var. Şu an erkenci kirazı 50 liradan alıyoruz. Erkenci kiraz sonrası 'Napolyon' cinsi kirazları hasat etmeye başlayacağız. Umarım ihracat iyi olur diye konuştu.
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Kiraz bahçelerinde yevmiye usulü çalıştığını söyleyen Sultan Özcan (55) da Kiraz hasadımıza başladık. 100 lira yevmiye alıyorum. Evimin geçimine katkı sağlıyorum. İş olduğu sürece her gün çalışıyorum dedi.
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Turfanda kiraz, 50 liradan alıcı buluyor
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Turfanda kiraz, 50 liradan alıcı buluyor
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Turfanda kiraz, 50 liradan alıcı buluyor
Turfanda kiraz 50 liradan alıcı buluyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, turfanda kiraz hasadı sürerken, bu yıl rekoltede düşüş olsa da kilosunun 50 liradan alıcı bulması, üreticinin yüzünü güldürdü.


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