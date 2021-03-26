Devlet tarafından verilen destekle istiridye mantarı köylünün geçim kapısı oldu: Ayda 2,5 ton üretim yapılıyor

Artvin’in merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan tam otomasyonlu istiridye (kayın) mantar üretim tesisleri orman köylüsünün gelir kapısı haline geldi. Köylüler tarafından doğal ortamda yetiştirilen kayın mantarının faydaları saymakla bitmiyor. Diğer mantarlara göre besin değeri daha fazla olurken, kırmızı et ve baklagillerle aynı, beyaz etten ise iki kat daha fazla protein oranına sahip.
Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, orman köylüsüne ek gelir kapısı haline gelen istiridye mantarının üretildiği Ballıüzüm köyündeki mantar üretim serasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
GÜNDEM
Harita mühendisi kadın yılda 30 ton istiridye mantarı üretince mesleğini bırakıp üretici oldu
AYDA 2,5 TON ÜRETİM YAPILIYOR Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Beyaz burada verdiği bilgilerde “Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden kayın mantarı yetiştiriciliği için 2013 yılında aldığımız 100 kütüklük destekten sonra, günümüze kadar çok yol kat edildi. 2017 Aralık ayında 108 metrekare alanda tam otomasyon sistemli kurulan, tesisin aylık 2.5 ton üretim kapasitesine sahip hale geldi. Mantar üreticiliğine adım atmalarına sebep ve destek olan, Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.
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İkizdere Mahallesi'nde yaşayan 3 yıllık evli Şeyma Efe Erkap ve Olcay Erkap çifti, internette istiridye mantarı yetiştiriciliğini gördü. Germencik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan çift, belgelerini aldı.
Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe destekli 'genç çiftçi' projesine başvuran çift, 30 bin lira hibe kazandı. Üstüne 20 bin lira ekleyen çift, 50 bin liraya mantar üretim serası kurdu.
SERA 8 TON ÜRETİM KAPASİTELİ <br> <br> Yetiştirdikleri mantarı, manavlara, pazarcılara veya toptancılara verdiklerini belirten Olcay Erkap, Mantarın perakende fiyatı, piyasaya göre 10 ila 15 lira arasında. Toptan 7 ila 9 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Poşetlerin içinde pamuk ve tohumu hazır halde alıyoruz...
Bu seranın 8 ton kapasitesi var. Aldığımız kompostlardan 3 ay mantar üretimi yaptıktan sonra yeni kompostlar alıyoruz. Toplam 10 bin lira masrafımız oluyor'' dedi.
'BİRLİKTE BAŞARMAK ÇOK GÜZEL' <br> <br> Eşiyle çalışmanın çok güzel olduğuna vurgu yapan Şeyma Efe Erkap ise, Evlendikten sonra kursa yazıldık. Birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Çok iyi gidiyor. Birlikte bir işi başarmak çok güzel oluyor...
Kendimiz zaten büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Bu mantar işi de bizim için gelir kaynağı oldu. Bu mantarı herkesin tatmasını tavsiye ederim dedi.
İstiridye mantarı, genç çiftin geçim kaynağı oldu
İstiridye mantarı, genç çiftin geçim kaynağı oldu
İstiridye mantarı, genç çiftin geçim kaynağı oldu
İstiridye mantarı, genç çiftin geçim kaynağı oldu
İstiridye mantarı, genç çiftin geçim kaynağı oldu
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Şeyma Efe Erkalp (25) ve Olcay Erkap (30) çifti, hibe desteğiyle kurdukları serada yetiştirdikleri istiridye mantarıyla geçimlerini sağlamaya başladı.
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Kırsal Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Ünlü, 2 yıl önce kendi ayakları üzerinde durmak amacıyla iş kurmak istedi.
Eşi Emre Ünlü'nün desteğini de alan Neşe Ünlü, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak yetkililerle görüştü.
Lise mezunu Ünlü, Genç Çiftçi Projesi'ne katıldı.
İstiridye mantarı üretimi yapmaya karar veren Ünlü, proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak üretim tesisini kurdu.
Sabahları çocuklarını okula bıraktıktan sonra kurduğu tesisin yolunu tutan Ünlü, aylık 1 ton istiridye mantarı üretim kapasitesine ulaştı.
Ayda 4 kez hasat yaptığı tesisindeki ürünlerini toptan ve perakende olarak satan Ünlü, çevresindeki kadınlara da rol model oldu.
Ev kadını olmak yerine kendi işinin patronu olmayı tercih ettiğini ifade eden Neşe Ünlü, Ailemin ekonomisine katkı sağlamak için bu işe başladım. Evde boş boş oturmak istemiyordum. Eşim de bana destek verdi. Kırsal bir mahallede yaşadığımız için yapabileceklerimiz belli. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüm. Onlar da bana yardımcı oldu. Yapabileceğim en uygun işin, mantar üretimi olduğuna karar verdim. Devletten aldığım destekle de tesisimi kurdum dedi.
'KADINLAR CESUR OLSUN': Kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, Eşe bağlı olmak bizim ilk kuralımız, ama eşin eline değil, gözüne bakmak daha güzel. Eşim bana destek oldu. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Artık yapabileceklerimi de gördü. Yaptığım iş bana gurur veriyor. Kadınlar yapabilir miyim diye tereddüt yaşamasın. Kendilerine güvensinler. Cesaretli olsunlar. Cesaret bu işin olmazsa olmazı diye konuştu.
KİLOSU 15 LİRA İstiridye mantarının geniş yapraklı bir mantar türü olduğunu, kilosunun 15 liradan alıcı bulduğunu belirten Ünlü, Sabah çocuklarımı okula gönderiyorum. Daha sonra ise mantarlarla ilgileniyorum. Havanın durumuna göre ısısını ve nemini ayarlıyorum. Haftada bir kez hasat yapıyoruz. Aylık 1 ton üretimim var. İstiridye mantarı geniş yapraklı bir mantardır. Çevremizdeki insanlar, bizim sayemizde istiridye mantarını artık tanıyor. Bu iş hakkında fikir sahibi olmak isteyenler gelip bizimle görüşüyor, fikir sahibi oluyor dedi.
İSTİRİDYE MANTARININ ÖZELLİKLERİ: İlk olarak I. Dünya Savaşı sırasında geçim sağlamak amacıyla ekimi yapılan istiridye mantarı, son zamanlarda dünya çapında ticari bir besin olaraküretilmektedir. Hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen istiridye mantarının öğütülmüş hali ise bisküvi ve ekmek yapımında kullanılır.
İstiridye mantarı ayrıca sanayide ve diğer alanlarda mantarındırma (vücuttaki toksik etki gösteren bileşenleri mantar kullanarak temizleme yöntemi) amacıyla kullanılır. İstiridye mantarı bir ilaç mantar olarak düşünülebilir, çünkü içerisinde statin türü bileşenler içermektedir bunlardan biri olan lovastatin kolestrolü düşürür.
İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI: İstiridye mantarları, diyet lifleri ve diğer değerli besin maddeleri açısından iyi bir kaynaktır. Bu özelliğiyle açlık duygusunu giderir.
Kalsiyum fosfor, potasyum, demir ve bakır yönünden zengin olan mantar, şeker, kalp, damar hastalıkları ve aneminin düşmanıdır. Mantar, bağışıklık sistemini güçlendirerek bünyeyi de hastalıklara karşı korur. Mantardaki 'lentinian' adı verilen maddenin tümörleri azalttığı bilinmektedir. D vitamini ile hücrelerde büyümeyi destekler ve kemiklerin güçlendirir.
İstiridye mantarı, diyetik açıdan da pek çok vitamin ve oligoelement içinde barındırır. Yağ oranı yok denecek kadar düşük olan ve kesinlikle kolesterol içermeyen mantarlar, sağlıklı diyet listesinde kullanılabilir. B5 vitamini sayesinde yaraların iyileşmesini hızlandırır ve depresyona iyi gelir.
Eşime destek olmak istiyorum dedi patron oldu
Denizli'nin Buldan ilçesinde Neşe Ünlü (27), eşine destek olmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak için devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kurdu. Aylık 1 tonun üzerinde üretim yapan Ünlü, kendi ayakları üzerinde durmanın gurur verici olduğunu belirtti.