Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da öğle saatlerine kadar sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Yurt genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, güney kesimlerde güney ve batı yönlerde hafif, aralıklarla orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.





Toz taşımını uyarısı





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın güney kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı yaşanmasını bekliyor.





Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.





İstanbul'da öğle saatlerine kadar yağış beklentisi var





Son değerlendirmelere göre İstanbul’da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar sürecek sağanak yağış bekleniyor. Mega kentte hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.





Başkent Ankara’da ise bugün parçalı bulutlu bir hava beklentisi var. İzmir’deki hava sıcaklığı ise 30 dereceye yaklaştı.





Bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:





EDİRNE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 26°C