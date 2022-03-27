Hayat Canan Karatay Dünyanın en sağlıklı yemeğini açıkladı
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Canan Karatay 'Dünyanın en sağlıklı yemeği'ni açıkladı

Kalp ve kolesterol sağlığı hakkında önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, 'Dünyanın en sağlıklı yemeği' olarak nitelendirdiği gıdayı açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Canan Karatay Dünyanın en sağlıklı yemeğini açıkladı
Prof. Dr. Canan Karatay.

Prof. Dr. Canan Karatay kalp ve kolesterol sağlığı hakkında önemli bir besin uyarısında bulundu.

"Dünyanın en sağlıklı besini" olarak nitelendirdiği yemeğin Türkiye'de fazlasıyla bulunduğunu söyledi.

  • Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu."

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.

IŞKIN YEMEĞİ NEDİR?

Prof. Dr. Canan Karatay'ın ısrarla tüketilmesini önerdiği ışkın yemeği ile bilinçli bir beslenme düzenine sahip olabilirsiniz. Genellikle çiğ tüketilen bir besin türü olan ışkın kavurularak da yenilebiliyor.

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