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Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi

Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi: Bol bol yerseniz grip olmazsınız

Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş'ta 'Andırın doktoru' diye bilinen meşhur 'tirşik çorbası'nın yüksek dozda antioksidan içerdiğini belirterek, "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Canan Karatay
Prof. Dr. Canan Karatay

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ve Kahramanmaraş Kültür, Turizm, Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhanbüyük Dereli ile birlikte Kahramanmaraş'taki bir tesiste yöresel yemekleri tattı.

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İşletme sahipleri Mehmet ve Atilla Kanbur kardeşleri tarafından karşılanan ve kendisine karikatürleri hediye edilen Karatay, eli böğründe (yan yana), sömelek köftesi, tarhana çorbası, tirşik çorbası, cevizli sucuk, Maraş tarhanasının tatlarına baktı.

Karatay, Kahramanmaraş'taki bir tesiste yöresel yemekleri tattı.

'Kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız'

Karatay, Kahramanmaraş'a özgü 'Andırın doktoru' olarak da bilinen 'tirşik çorbası'nın çok sağlıklı olduğunu söyledi. 'Yılan otu', 'Yaban pancarı' olarak da bilinen zehirli tirşik otundan hazırlanan ancak fermantasyondan sonra pişirilen çorbanın özellikle kış mevsiminde tüketilmesi gerektiğini kaydeden Karatay, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Ben ilk defa görüyorum ve hakikaten çok zehirli bir otmuş. Fakat bir veya iki gece fermante yapıldığı zaman doğal olan her şey sağlıklı olur. Müthiş bir ekşi lezzeti var, çok güzel de hazırlanmış, hazırlayanın ellerine sağlık. Aşırı ekşi olmasının sebebi C vitaminin, yani çok yüksek doz antioksidan, doğal antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız, viral enfeksiyon ve hiçbir enfeksiyonla karşılaşmazsınız. Zaten burada yerel olarak bunun için de doktor olarak, kış doktoru olarak kullanılıyormuş."
Tirşik çorbası.

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'Çocuklarımızı fabrikada yapay şeylerden uzak tutmak mecburiyetindeyiz'

Maraş yemeklerini kadınların hazırladığı bir sanat eseri olarak değerlendiren Canan Karatay Elazığlı olduğunu ama Kahramanmaraş ile Elazığ'ın birbirine yakın değerleri bulunduğunu söyledi.

Karatay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Lokal değerlerimizi öne çıkartmak mecburiyetindeyiz. Fabrikada üretilen yapay şeylerden çocuklarımızı ve gençlerimizi uzak tutmak mecburiyetindeyiz. Bütün dünya artık buna döndü. Bütün dünya organik, doğal, yerel ve mevsimsel yiyeceklerin sağlık bahşedeceğini zaten kabul etmiş durumda. Ben kadınların yapmış olduğu bir sanat diye düşünüyorum ve az önce bir sanat sergisini gezmiş gibi hissettim."
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