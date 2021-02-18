2021'in ilk cemresi 19-20 Şubat'ta havaya düşecek

"Cemre nedir?" diye sorulduğunda, ikisi şubat ayında ve biri mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi olarak cemreyi tanımlayabiliriz.

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

Halk arasında, yedi gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin birincisinin 2021'de ilk olarak ne zaman düşeceği merak konusu oldu.

"Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

KAÇ TANE CEMRE VAR?

Havaların ısınmasını temsil eden, bahar bayramı nevruzun yaklaştığının da göstergesi olan cemrelerin düşme tarihleri şöyle:

Birinci cemre, havaya: 19 Şubat - 20 Şubat, İkinci cemre, suya: 26 Şubat - 27 Şubat, Üçüncü cemre, toprağa düşecek: 5 Mart - 6 Mart.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

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"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İstanbul'da son 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma, Cemre’lerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur.

Cemreler arasındaki günlerdeyse, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her üç cemre dikkate alındığında, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde %42 olasılıkla, iki cemre dikkate alındığındaysa %74 olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş.

GÜNDEM İlk cemre yarın düşüyor