2021 Cemre düşme tarihleri: Bu yıl ilk cemre ne zaman düşecek?

Arapça'da Cemre ateş ya da kor anlamına gelir. Halk arasında cemre sıcaklığın yükselmesiyle gerçekleşen doğa olaylarını bağdaştırmaktadır. Araplar Cemre'ye göre yerleşme alanlarını da değiştirirlerdi. Bu yaşantı Eski Türklerde de vardı. Günümüzde ise yayla evlerine yerleşen bazı insanlar tarafından uygulanır. Ülkemizde baharın yaklaşmasıyla birlikte ilk cemre ne zaman düşüyor sorusu da milyonların cevap aradığı soru haline geldi. Havaların ısınması için önemli rol alan cemre düşmesi merakla bekleniyor. Kültürümüzde yer alan Hıdırellez ve nevruz kutlamalarının da başlamasına neden olan cemre düşmesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2021 cemre düşme tarihleri...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

İlk cemre 19 Şubat 2021 tarihinde havaya düşüyor. Bilinen diğer cemrelerden ikincisi suya düşerken, üçüncü ise toprağa düşecek. Diğer cemrelerin düşme tarihleri ise şöyle:

Birinci cemre, havaya: 19 Şubat - 20 Şubat,

İkinci cemre, suya: 26 Şubat - 27 Şubat,

Üçüncü cemre, toprağa düşecek: 5 Mart - 6 Mart.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Türk kültüründe yer alan Cemre düşmesi, edebiyattan, tarım yerleşimine kadar birden fazla konuda etkilidir. Nevruz kutlamalarının başı kabul edilen Cemre düşmesi Osmanlı İmparatorluğu zamanında etkinliklerle kutlanırdı. Tohumları ekmeye renkli kıyafet dikmeye Divan şairlerine ilham olan Cemre düşmesine yeniden uyanış olarak bakılırdı. Divan şairlerinin bu dönemde ortaya çıkardıkları eserlere “cemreviye” denilir.