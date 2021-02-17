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Bu yıl ilk cemre ne zaman, nereye düşecek? 2021 Cemre düşme tarihleri

2021 Cemre düşme tarihleri: Bu yıl ilk cemre ne zaman düşecek?

Baharın müjdecisi cemre tarihleri gündem oldu. Merak edenler ilk cemre ne zaman düşecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Düşecek olan ilk cemre havaya düşerek sıcaklığın artmasına sebep olmaktadır. Diğer cemreler ise önce suya ardından toprağa düşmektedir. Cemrelerin düşmesiyle birlikte kültürümüzde yer alan Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlamaktadır. 2021 Cemre düşme tarihleri belli oldu. Peki, ilk cemre ne zaman, nereye düşüyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri

İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri

Fotoğraf: Yeni Şafak

Arapça'da Cemre ateş ya da kor anlamına gelir. Halk arasında cemre sıcaklığın yükselmesiyle gerçekleşen doğa olaylarını bağdaştırmaktadır. Araplar Cemre'ye göre yerleşme alanlarını da değiştirirlerdi. Bu yaşantı Eski Türklerde de vardı. Günümüzde ise yayla evlerine yerleşen bazı insanlar tarafından uygulanır. Ülkemizde baharın yaklaşmasıyla birlikte ilk cemre ne zaman düşüyor sorusu da milyonların cevap aradığı soru haline geldi. Havaların ısınması için önemli rol alan cemre düşmesi merakla bekleniyor. Kültürümüzde yer alan Hıdırellez ve nevruz kutlamalarının da başlamasına neden olan cemre düşmesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2021 cemre düşme tarihleri...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

İlk cemre 19 Şubat 2021 tarihinde havaya düşüyor. Bilinen diğer cemrelerden ikincisi suya düşerken, üçüncü ise toprağa düşecek. Diğer cemrelerin düşme tarihleri ise şöyle:

Birinci cemre, havaya: 19 Şubat - 20 Şubat,

İkinci cemre, suya: 26 Şubat - 27 Şubat,

Üçüncü cemre, toprağa düşecek: 5 Mart - 6 Mart.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Türk kültüründe yer alan Cemre düşmesi, edebiyattan, tarım yerleşimine kadar birden fazla konuda etkilidir. Nevruz kutlamalarının başı kabul edilen Cemre düşmesi Osmanlı İmparatorluğu zamanında etkinliklerle kutlanırdı. Tohumları ekmeye renkli kıyafet dikmeye Divan şairlerine ilham olan Cemre düşmesine yeniden uyanış olarak bakılırdı. Divan şairlerinin bu dönemde ortaya çıkardıkları eserlere “cemreviye” denilir.

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