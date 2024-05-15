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Çıtır kruvasanların sırrı: Söke geleneksel un

Son dönemin popüler lezzeti, Fransızların dünyaca ünlü çıtır çıtır lezzeti kruvasanı, Söke ile yapmak artık çok kolay. Söke Geleneksel Un ile şefleri kıskandıracak kruvasanlar yapabilirsiniz.

11:33 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Söke geleneksel un
Söke geleneksel un

Türkiye’nin en çok bilinen ve lider markası Söke, mutfaklara dünyanın ünlü pastacılık ürünlerini taşıyor. Söke’nin un çeşitleriyle şeflerin elinden çıkmışçasına taze ve iddialı ürünler hazırlayabilmek mümkün.


Son günlerde kahvelerin yeni vazgeçilmezi olan ve kahvaltılarda kendine geniş bir yer bulmaya başlayan kruvasanı artık evinizde kolayca hazırlayabileceksiniz. Fransızların dünyaca ünlü çıtır çıtır lezzetini bir çırpıda yapabilmek için tek ihtiyacınız olan Söke’nin Geleneksel Unu. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu dünya lezzetinin tarifini www.soke.com.tr  “Tarifler” bölümünden inceleyebilirsiniz.


Geleneksel unu dışında tahıl unlarından organik una kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak özenle seçilen buğdayları, el değmeden son teknoloji ile işleyip unun en doğal halini, her pakette en iyi kalitede sunuyor.


Söke; çok tahıllı, çavdarlı, tam buğdaylı, yulaflı, ruşeymli, köy ekmeği ve sarı sert buğday unu karışımlarıyla leziz ekmekler yapmak için alternatifler sunuyor. Tüketicinin ihtiyaçlarına uygun ürünleri sunan Söke, Glutensiz sade unu, glutensiz kakaolu kek unu, glutensiz ekmek unu, glutensiz köy ekmeği unu ve glutensiz un ile glutensiz beslenenler içinde uygundur. Ekmekten baklavaya, börekten içerisinde un bulunan tüm lezzetler Söke ile sofralara taşınıyor.




#Söke
#yemek tarifi
#aktüel
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