Yumurtaları ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpın. Süt, yağ ve rendelenmiş limon kabuğunu ya da cevizi de ekledikten sonra çırpma işlemine bir süre daha devam edin. Sonraki aşamada un, kabartma tozu ve vanilyayı hazırladığınız karışıma ekleyin.