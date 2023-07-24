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Hayat

Çöl sıcaklarına yağış arası: Sıcaklık hafta ortasında tekrar artacak

Yurtta sıcak havanın etkisi azalıyor. Bu hafta bazı bölgelerde yağış etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde sıcaklık mevsim normallerine inecek. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklık tekrar artacak.

09:23 . 24/07/2023 Pazartesi
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Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bu hafta azalacak.


Yeni haftada bazı bölgelerde sağanak bekleniyor. Bugün kuzey ve iç kesimlerde, salı günü yurdun kuzeydoğusunda sıcaklık mevsim normallerine inecek.


Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklık tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Perşembe günü de etkisini gösterecek.

Bugün hava nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Güney Ege’nin güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde (40-60 yer yer 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Batı Akdeniz’de (Antalya Körfezi) rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde (40-60 yer yer 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.


3 ile 'sarı' uyarı


Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?


3 büyük ilde sıcaklık artıyor. Ankara'da sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak.


Termometreler İstanbul'da 36, İzmir'de ise 42 dereceyi gösterecek.

#İstanbul
#Çöl Sıcakları
#Yağış
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