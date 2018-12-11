Hayat Çukurda sürpriz oyuncu Jokey Halis Karataş konuk oldu
SİNEMA

Çukur'da sürpriz oyuncu: Jokey Halis Karataş konuk oldu

Ünlü jokey Halis Karataş, reyting rekortmeni Çukur dizisine konuk oyuncu oldu. Çukur'a konuk olan Halis Karataş "Şampiyon" filmini Cumali Koçovalı ile birlikte izledi. 'Şampiyon' filmi, gerçek yaşamdan yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikayeyi konu alıyor.

Yeni Şafak
10 Aralık Pazartesi akşamı Çukur'un yayınlanan yeni bölümünde Halis Karataş yer aldı.
10 Aralık Pazartesi akşamı Çukur'un yayınlanan yeni bölümünde Halis Karataş yer aldı.

Cuma günü vizyona giren Şampiyon filminin gerçek kahramanı jokey Halis Karataş, Çukur dizisine konuk oldu. 10 Aralık Pazartesi akşamı Çukur'un yayınlanan yeni bölümünde Cumali Koçovalı ile Halis Karataş'ın yolu sürpriz bir şekilde kesişti.

Cumali Koçovalı, "Şampiyon" filmini rekortmen jokey Halis Karataş ile birlikte izledi. Dizinin daha önceki bölümlerinde Cumali Koçovalı karakteri hem Halis Karataş hem de efsane yarış atı Bold Pilot hayranı olduğunu söylemişti.

Gerçek yaşamdan yola çıkıldı

Dizi için kamera karşısına geçen Halis Karataş ekiple hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 'Şampiyon' filmi, Şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot'ın en sevdiği insan Begüm Atman'ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikayeyi konu alıyor.

Dizi için kamera karşısına geçen Halis Karataş ekiple hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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