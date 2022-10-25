Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan Halit Kıvanç için taziye mesajı Vefatını teessürle öğrendim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı: Vefatını teessürle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden duayen gazeteci Halit Kıvanç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Halit Kıvanç için taziye mesajı: Vefatını teessürle öğrendim
Halit Kıvanç.

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun." mesajıyla duyurdu.

Kıvanç'ın vefat haberi sonrası pek çok siyasi taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Halit Kıvanç'ın ardından taziye mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik. Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Radyo ve Televizyon tarihinin sembol isimleri arasında bulunan Halit Kıvanç'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını söyledi. Kıvanç'ın ailesi, sevenleri ve tüm medya camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Radyo, televizyon ve basın camiamızın örnek ismi Halit Kıvanç’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halit Kıvanç beyefendiye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu Halit Kıvanç aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 12
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Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.
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Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.
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Ümit Kıvanç, hesabından \"Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun.\" paylaşımında bulundu.
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Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
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Halit Kıvanç kimdir?

1925 doğumlu Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.
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Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Duayen radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Dört büyüklerden taziye mesajları

Trabzonspor Kulübü, 97 yaşında vefat eden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk spor yayıncılığının kıymetli ismi Halit Kıvanç'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Büyük usta Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rekabetin zarafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Kulübümüzün 570 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın kıymetli isimlerinden Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, kederli yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarında yer alan taziye mesajında ise "Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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