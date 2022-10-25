Halit Kıvanç'ın ismi yaşatılsın

Türkiye Futbol Federasyonu, 2014-15 sezonuyla birlikte Türk futboluna büyük katkıda bulunan insanların anısına Süper Lig'e isim verilmesi uygulamasını başlattı. Bu tarihten itibaren Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren, İlhan Cavcav, Lefter Küçükandonyadis, Cemil Usta ve son olarak Ahmet Çalık'ın isimlerine yer verildi. Usta spiker Halit Kıvanç'ın 97 yaşında hayatını kaybetmesiyle birlikte, Yeni Şafak Spor ailesi olarak Türk spor tarihine sesiyle damga vuran Halit Kıvanç’ın isminin 2022-2023 sezonuna yakışacağını düşünüyor ve bunu teklif ediyoruz.

Türk spor basınının duayeni Halit Kıvanç'ın ismi 2022-2023 sezonuyla yaşatılsın.#HalitKıvançSezonu pic.twitter.com/AHQFevT5mK — SPOR (@yenisafakspor) October 25, 2022