Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetleri 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'te yurt içi ve yurt dışındaki tüm programları, temasları ve çalışmalarının yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz "kitabı yayımlandı.





2020-2023 yılları için hazırlanan kitap serisinin devamı niteliğindeki çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "aşkınan koşan yorulmaz" şiarıyla ortaya koyduğu mücadelesini gözler önüne seriyor.





Kitapta, Erdoğan'ın 2024'te gerçekleştirdiği 18 ülke ziyareti, 16 zirveye iştiraki, 141 yerli ve yabancı konuğu ağırlaması, 63 yurt dışı görüşmesi, 98 telefon diplomasisi ve 38 büyükelçi güven mektubu kabulü yer alıyor.





Arşiv çalışması niteliği taşıyor

Bunların yanı sıra çalışmada, Erdoğan'ın yurt içinde gerçekleştirdiği 72 ziyaret, 45 açılış ve tanıtım ile 13 ödül törenine iştiraki de fotoğraflarla kronolojik olarak sunuluyor.





Öte yandan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yerli ve milli projelerin, hizmetlerin de yer aldığı eser, aynı zamanda arşiv çalışması niteliği taşıyor.





Lider diplomasisi yönünü ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılındaki yoğun diplomasi trafiği de Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında detaylı şekilde anlatılıyor.





Erdoğan'ın yurt dışı temaslarını, katıldığı uluslararası zirveleri, ülke ziyaretlerini de içeren çalışma güçlü liderliği, girişimci ve çözüm odaklı diplomasi vizyonuyla dünya siyasetine yön veren isimler arasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi yönünü ortaya koyuyor.





“Aşkınan Koşan Yorulmaz”, lider diplomasisinin zirve örneklerinden eser ve hizmet siyasetinin en güçlü projelerine, her gününü Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilmek ilmek dokuyan, “Daha Adil Bir Dünya” için her platformda hakikati haykırmaktan çekinmeyen bir liderin mücadelesidir.… pic.twitter.com/wg9rdcl65b — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 13, 2025





"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitaba ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Yüzyılı'nın sağlam temellerini atan ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımızın 2024 yılında millete hizmet yolunda attığı her adımı Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik. Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabı, lider diplomasisinin zirve örneklerinden eser ve hizmet siyasetinin en güçlü projelerini, her gününü Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilmek ilmek dokuyan, 'daha adil bir dünya' için her platformda hakikati haykırmaktan çekinmeyen bir liderin mücadelesini ortaya koyuyor.