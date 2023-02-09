Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun

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Kahramanmaraş depremi sonrası sessizliğe gömülen Starbucks, Netflix, Spotify ve Starbucks büyük tepki çekti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem 10 kenti yerle bir ederken, tüm dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu. Dev şirketler ardı ardına taziye mesajları yayımlayıp yardım kampanyaları başlatırken, bazılarının sessizliğe gömülmesi tepki çekti.
Disney+ hariç diğer şirketler, gelen tepkiler sonrası depremin dördüncü gününde akşam saatlerinde apar topar açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamalar, vatandaşlar tarafından samimiyetsiz bulundu.