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Hayat

Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun

Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan dijital içerik platformları Netflix, Disney+ ve Spotify ile dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Kahramanmaraş depremi sonrasında bir taziye mesajı bile yayınlamadı. Bu durum kamuoyundan tepki çekince Disney+ hariç diğer şirketler depremin dördüncü gününde apar topar bir mesaj yayımlayarak kaybettikleri itibarlarını kazanmaya çalıştı.

19:16 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kahramanmaraş depremi sonrası sessizliğe gömülen Starbucks, Netflix, Spotify ve Starbucks büyük tepki çekti.

Kahramanmaraş depremi sonrası sessizliğe gömülen Starbucks, Netflix, Spotify ve Starbucks büyük tepki çekti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem 10 kenti yerle bir ederken, tüm dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu. Dev şirketler ardı ardına taziye mesajları yayımlayıp yardım kampanyaları başlatırken, bazılarının sessizliğe gömülmesi tepki çekti.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER

Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan dijital içerik platformları
Netflix, Disney+ ve Spotify
ile dünyanın en büyük kahve zincirlerinden
Starbucks
depremin ilk üç günü sessizliğe gömülünce sosyal medyada yoğun eleştiriler aldı.

GELEN TEPKİ SONRASI ZORAKİ TAZİYE

Disney+ hariç diğer şirketler, gelen tepkiler sonrası depremin dördüncü gününde akşam saatlerinde apar topar açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamalar, vatandaşlar tarafından samimiyetsiz bulundu.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Spotify
#Netflix
#Disney+
#Starbucks
20 dakika önce
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Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
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