Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız

"Hem malzemelerin hem personelin deprem bölgesindeki organizasyonu AFAD tarafından yürütülmektedir. Hiç şüphesiz böylesine geniş alana yayılan ve derin etkileri olan bir afette eksikler olabiliyor. Ve bu eksikleri de süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız canla başla çalışarak, depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarf ediyor. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şu an itibarıyla depremzede vatandaşlarımıza ilk etapta 10'ar bin lira destek vereceğiz. Ve konutları yıkılanlarla ilgili olarak da TOKİ vasıtasıyla, Çevre, Şehircilik Bakanımın koordinasyonunda bir yıl içerisinde, bu konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz."