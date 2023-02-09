Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklama yaptı.
Konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Geçtiğimiz pazartesi günü bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle sabah 04.17'de karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.
Kilis'in de bu felaketten etkilenen şehirlerden birisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
Deprem anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla 10 ilde yer alıp, yapılması gerekenleri icra ettiğini dile getiren Erdoğan, "Ancak depremin yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olması, işimizi takdir edersiniz ki zorlaştırmıştır. Buna rağmen devletimiz, tüm kurumlarıyla afet bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarını süratle başlatmıştır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık sayıları 100 bini bulan personelin, binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibinin sahada, görev başında olduğunu aktararak, tüm lojistik merkezlere her türlü yerli, yabancı yardımın aktığını söyledi.
Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden yardım malzemeleri ve gönüllülerin deprem bölgesindeki illere gelmeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
Yıkılan şehirleri önce enkazdan arındıracaklarını, 10 ilde müteahhit firmaların süratle enkazları kaldıracağını anlatan Erdoğan, yüklenici firmaların süratle buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Gerek Van depreminde, gerek Bingöl'de, gerek İzmir'de, gerekse şu yakın dönemde Malatya, Elazığ buralarda, gerek Kastamonu'daki sel afetinde, Antalya, Muğla buralardaki felaketlerde nasıl süratle inşaatları tamamlayıp, sahiplerine teslim ettiysek, orada devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu ispat ettiysek, aynı şekilde şimdi de bu 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar. Hiçbir vatandaşımız, barınaksız, konutsuz kalmayacak. Bunları da çözeceğiz."