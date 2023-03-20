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Hayat

Depremde yıkılan Adıyaman'dan sel vuran Şanlıurfa'ya yardım

Depremin en şiddetli yüzüne maruz kalan, büyük acılar yaşayan Adıyamanlılar, Şanlıurfa'daki selden sonra kendi durumlarını unutup komşularına yardıma koştu.

10:35 . 20/03/2023 Pazartesi
IHA
Adıyamanlılar, Şanlıurfa'daki selden sonra kendi durumlarını unutup komşularına yardıma koştu.

Adıyamanlılar, Şanlıurfa'daki selden sonra kendi durumlarını unutup komşularına yardıma koştu.

Türkiye son dönemde felaketleri üst üste yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanımız hayattan koparken bu kez de aynı bölgeyi sel felaketi vurdu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, birçok evin de yıkıldığı Adıyaman’da vatandaşlar, araçlarına yükledikleri su, yiyecek, giyecek ve battaniyelerle selden zarar gören Şanlıurfa’nın yardımına koştu.

Kendilerini unutup yardıma gittiler

Kendilerine gelen yardımların yanı sıra kendileri de su sıkıntısın çektikleri için başka illerden aldıkları suyu araçlarına yükleyen Adıyamanlılar, Şanlıurfa’nın yolunu tuttu. Selin en çok etkilediği merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ne gelen Adıyamanlılar, malzemeleri bir okulun içerisine koydu. İhtiyaç sahibi selzedelere dağıtılacak yardımlar arasında su, bebek maması, bebek bezi, kuru gıda, giyecek ve battaniye gibi birçok ürün olduğu belirtildi.

"Çadırlarda ne varsa getirdik"

Şanlıurfalıların kendilerine enkaz altında yardım ettiklerini söyleyen Sait Coşkun, “Şanlıurfalı vatandaşlarımız bize enkaz altında yardım ettiler, enkazlarda bize yardımcı oldular. Biz de bu sel esnasında Şanlıurfa ile kardeşlik bağımızı koruyabilmek için çadırlarımızda erzaklarımızı, ondan sonra giyeceklerimizi, çadırlarda ne varsa Şanlıurfalı vatandaşlarımıza getirdik. Çadır kentlerden getirdik, köylerden getirdik. İnsanlarımızın halen orada ihtiyacı da olsa sonuçta Şanlıurfa bizim kardeşimizdir, bizim ilimizdir. Hiçbir zaman fark gözetilmemiştir. Çadırlarımızda olanları getirdik.” dedi.

#Şanlıurfa
#adıyaman
#Eyyübiye
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