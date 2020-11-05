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Hayat Depremzede minik Elif ticari malzeme haline getirilmişti Tepki yağınca o ürünler kaldırıldı
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Depremzede minik Elif ticari malzeme haline getirilmişti: Tepki yağınca o ürünler kaldırıldı

Türkiye'nin en çok kullanıcısı bulunan alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'da, satışa sunulan ürünler infile neden olmuştu. İzmir'deki depremde yıkılan binanın enkazından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarma ekibindeki görevlinin parmağını sıkı sıkı tuttuğu fotoğrafın kupa, saksı, kalemlik gibi eşyalara basılarak satılmasına tepki yağmıştı. Tepkilerin ardından ürünü satan şirket özür dileyerek, satışı durdurduklarını duyurdu, Trendyol'dan ise açıklama geldi.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Trendyol'da Elif Perinçek'i simgeleyen ürünlerin satışa sunulması büyük tepki topladı.
Trendyol'da Elif Perinçek'i simgeleyen ürünlerin satışa sunulması büyük tepki topladı.

Trendyol'da 'hediyehanem' isimli bir mağazanın sattığı kupa, kalemlik, saksı gibi eşyalara Elif Perinçek'in kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar ürünlerin derhal kaldırılması için Trendyol'a çağrıda bulundu. Birçok kullanıcı Türkiye'yi derinden sarsan felaketin ticari malzeme haline getirilmesine tepki gösterdi.

Depremzede minik Elif'i ticari malzeme haline getiren tacirlere büyük tepki
GÜNDEM
Depremzede minik Elif'i ticari malzeme haline getiren tacirlere büyük tepki
  • Gelen tepkilerin ardından ürün Trendyol’un internet sitesinden kaldırılırken, ürünün satışa sunulduğuna dair fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Olay, 'kapitalizm' hashtag'i ile de Twitter'da gündem oldu.

3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
OYNAT 00:59
3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
İzmir depreminden tam 65 saat sonra mucize eseri enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri, izleyenleri mutlu etti. Elif'in hastane odasında bebeğiyle oynarken kameralara el salladığı görüldü.

Ürünler kaldırıldı

Binlerce insan sosyal medya üzerinden firmaya tepki gösterirken, firmadan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Motivasyon sözleri kapsamında hazırlanmış ’Umudunu kaybetme’ tasarımlı ürün ile ilgili sosyal medyada oluşan yorumlar ve eleştiriler firmamız tarafından dikkate alınmış olup, bunun sonucu olarak, firmamızın böylesine yanlış bir düşünce yapısı altında olmayacağını özellikle belirtmek isteriz. Sonuç olarak; maksadı dışında anlaşılmalara sebep olan ürünler yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra fark edilerek ivedilikle yayından kaldırılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygıyla arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
OYNAT 00:59
Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı.

Trenyol da açıklama yaptı

Trendyol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ürünün satıştan kaldırıldığı, satıcının da uyarıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez. Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık. Ürünlerin satıcısıyla ilgili gerekli tüm işlemler yapılarak platformumuzdaki satışları durduruldu. Aynı hassasiyeti paylaştığımız tüm müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz.”

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