Depremzede minik Elif ticari malzeme haline getirilmişti: Tepki yağınca o ürünler kaldırıldı

Dört çocukla enkazdan çıkartılan kadın: "Sen bu emanete baktın ben de seni çocuklarınla çıkarıyorum"

Üç çocuğu ve arkadaşının kızıyla enkaz altında kalan Fatma Aladağ, kurtarılmayı beklerken 4 buçuk saat boyunca neler yaşadığını göz yaşları içinde anlattı. Arkadaşının kızı için 'O benim emanetimdi' diyen Aladağ, 'Allah bana dedi ki; sen bu emanete baktın ben de seni bu şekilde çocuklarınla birlikte çıkarıyorum. Ben ona inanıyorum şu an' şeklinde konuştu.

