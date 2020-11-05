Depremzede minik Elif ticari malzeme haline getirilmişti: Tepki yağınca o ürünler kaldırıldı

Trendyol'da 'hediyehanem' isimli bir mağazanın sattığı kupa, kalemlik, saksı gibi eşyalara Elif Perinçek'in kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar ürünlerin derhal kaldırılması için Trendyol'a çağrıda bulundu. Birçok kullanıcı Türkiye'yi derinden sarsan felaketin ticari malzeme haline getirilmesine tepki gösterdi.
- Gelen tepkilerin ardından ürün Trendyol’un internet sitesinden kaldırılırken, ürünün satışa sunulduğuna dair fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Olay, 'kapitalizm' hashtag'i ile de Twitter'da gündem oldu.
Ürünler kaldırıldı
Binlerce insan sosyal medya üzerinden firmaya tepki gösterirken, firmadan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Motivasyon sözleri kapsamında hazırlanmış ’Umudunu kaybetme’ tasarımlı ürün ile ilgili sosyal medyada oluşan yorumlar ve eleştiriler firmamız tarafından dikkate alınmış olup, bunun sonucu olarak, firmamızın böylesine yanlış bir düşünce yapısı altında olmayacağını özellikle belirtmek isteriz. Sonuç olarak; maksadı dışında anlaşılmalara sebep olan ürünler yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra fark edilerek ivedilikle yayından kaldırılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygıyla arz ederiz" ifadelerine yer verildi.
Trenyol da açıklama yaptı
Trendyol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ürünün satıştan kaldırıldığı, satıcının da uyarıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez. Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık. Ürünlerin satıcısıyla ilgili gerekli tüm işlemler yapılarak platformumuzdaki satışları durduruldu. Aynı hassasiyeti paylaştığımız tüm müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz.”
November 5, 2020