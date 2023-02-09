|
Hayat

Diyanet 2023 yılı fitre bedelini belirledi: Ramazan ayından önce de verilebilir

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı fitre bedelinin 70 TL olarak belirlendiğini ve fitrenin deprem mağdurları için ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.

13:21 . 9/02/2023 Perşembe
DHA
Arşiv

Arşiv

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2023 yılı fitre miktarı açıklandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "
Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.
Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir" denildi.
Kurul ayrıca, deprem nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen
'Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?'
sorusuna,
"Fıtır sadakasının ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini ramazan ayından önce de verebilirler"
yanıtını verdi.


#Abdurrahman Haçkalı
#Fitre
#Dİyanet
8 dakika önce
default-profile-img
Diyanet 2023 yılı fitre bedelini belirledi: Ramazan ayından önce de verilebilir
2023 yılı fitre ücreti açıklandı: Bu yıl fitrem miktarı 70 TL
'Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay' diyen ABD'li sismolog: Santimetrik hareketler metrelere dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 ili vuran depremlerde 14 bin 14 can kaybı 63 bin 794 yaralı bulunuyor
İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi
Sınavlar ertelenecek mi? ÖSYM, MEB yeni sınav tarihleri
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.