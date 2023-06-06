Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

"Birincisi bireysel boyuttur. Bu yönüyle kurban ibadeti, iman bilincinin, Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmanın, rahmetine ve mağfiretine mazhar olmanın nişanesidir. Tevhidin şiarı, Allah yolunda fedakarlığın ifadesidir. Kurban ibadetiyle mümin, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu ikrar etmiş olur. Ona şükreder. Varlığın hakikatini idrak etmiş olur. İkincisi sosyal boyuttur. Kurban yardımlaşma ve paylaşma ile toplumsal huzuru ve güveni pekiştirir. Bir yılda sadece Türkiye Diyanet Vakfının 20 milyon kadar insana ulaşıp onlar arasındaki o bağı, o kardeşliği, o yakınlaşmayı sağlaması başka bir şeyle mümkün mü? Bu açıdan sosyal boyutu çok önemlidir."