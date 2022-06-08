Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 ilin müftüsüne Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde sabah namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde sabah namazını kıldırdığı programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ile 81 ilin müftüsü de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namaz sonrası konuşmasında, 81 ilin müftüsüyle ilk defa Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde namaz kılındığını belirtti.

İHA

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin açılışı üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Erbaş, “İnşallah kıyamete kadar mihrabında secdeler eksik olmaz, minarelerinden ezanlar kıyamete kadar göklere yükselir. Kürsülerinden dersler, minberinden hutbeler hiçbir zaman eksik olmaz” dedi.

İHA

Erbaş, 81 ilin müftüsüne seslenerek, "İlinizdeki ulu camilerde, merkezi camilerde Kur’an-ı Kerim, tefsir, Hadis-i Şerif dersleri yapın. Cemaatimiz az olur, çok olur ama devamlı olması bereketlidir. Gençlerimize ayrı dersler, çocuklarımıza ayrı dersler mutlaka olmalı. Cami derslerine çok önem veriyoruz" diye konuştu.

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"İlim, medeniyetimizin temelini oluşturuyor"

"İlim, irfan, bilgi, hikmet bizim dinimizin medeniyetimizin temelini oluşturuyor" diyen Erbaş, insanlara doğru dini bilgiyi usulüne uygun bir şekilde verildiğinde dinin doğru bir şekilde yaşanmasına vesile olacağını söyledi.

Namaz sonrası Erbaş, 81 ilin müftüsüyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAF 11 Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'te 88 yıl aradan sonra ilk Ramazan'ın yaşandığı manevi iklime dünyaca ünlü söz yazarı ve müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens) da katıldı Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden ve sosyal medyadan bu yönde paylaşımlar yapan İslam, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif konusunda da önemli bir mesaj paylaştı.<br><br> İslam bu Ramazan'da 2 yıl önce yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.<br><br> İslam'ın sosyal medya paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ile fotoğrafı da yer aldı.<br><br> Yusuf İslam paylaşımında şu ifadeleri kullandı: \"Bu Ramazan Ayasofya'ya harika bir ziyaret. Hala güçlü bir şekilde parıldayan manevi bir ışıkla tarihi ayıran duvarların arasından bir bakış...\" İslam'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yusuf İslam'dan dikkat çeken Ayasofya paylaşımı: Parıldayan mânevi bir ışık 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bu sene Ramazan heyecanı bir başka yaşanıyor. Ayasofya Camii'nde iki yıllık gecikme sonrası 88 senelik aranın ardından sonra ilk kez teravih namazı kılınıyor. Bu manevi coşkuyu hissetmek için Ayasofya'yı ziyaret eden dünyaca ünlü söz yazarı ve müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens) sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İslam'ın gönderilerinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ile fotoğrafı da yer aldı.

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