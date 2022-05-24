Ayasofya Camii'nin mermerlerini tahrip eden ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu ortaya çıktı

2020 yılında 86 yılın ardından tekrar ibadete açılan İstanbul'un tarihi yapılarından Ayasofya'dan tepki çeken bir görüntü geldi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Ayasofya duvarlarından parçalar koparıp poşete dolduran kişilerin fotoğrafı paylaşıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Duvarları zarar görür diye flaşlı fotoğraf dahi çekilemezdi bir zamanlar. Şimdi hatıra diye parçalar kırılıp torbalara dolduruluyor duvarlarından" notuyla paylaştığı fotoğraf, Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı olan kesim tarafından bolca paylaşım aldı. "Ayasofya müze olmalıdır" diyerek imza kampanyası başlatan sosyal medya kullanıcılarına muhalif basın da destek verdi.

Gelişmelerin ardından Ayasofya Camii'nin mermerlerini tahrip edip tozlarını poşetlere koyan ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu açıklandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mimar Seda Özen Bilgili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıvayı kutsal sayarak parça alıp götürenler yabancı (Ortodoks) misafirler. Araştırılırsa da çıkacaktır. Geçmişte turistler mozaiklerden hatıra alırlardı." dedi.

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