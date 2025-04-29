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"Doğu Ekspresinde Cinayet” sezonu kapatıyor

"Doğu Ekspresinde Cinayet” sezonu kapatıyor

15:3629/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
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Sezonun son dört temsili
Sezonun son dört temsili

Tiyatro Ak’la Kara’nın yorumuyla sahnelenen oyun, sezonu Kadıköy ve Zeytinburnu izleyicisiyle kapatacak.

Dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin kült eseri Doğu Ekspresi’nde Cinayet, Tiyatro Ak’la Kara’nın yorumuyla tiyatroseverlerle buluşuyor. Dedektif Hercule Poirot’nun unutulmaz zekâsıyla çözdüğü bu sürükleyici cinayet vakası, sezonun son oyunların 1933 yılında Agatha Christie’nin İstanbul’daki Pera Palas Oteli’nde kaleme aldığı polisiye, ilk kez Türk tiyatrosuna uyarlandı. Usta yönetmenler Atilla Şendil ve Savaş Özdural’ın rejisiyle hayat bulan oyunda, dedektif Hercule Poirot karakterine Atilla Şendil hayat veriyor. Sezonun son oyunları 10 Mayıs 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 16 ve 17 Mayıs 20.30’da Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde, 22 Mayıs 20.30’da Fişekhane sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak. Temsilin oyuncu kadrosunda Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu gibi usta isimler yer alıyor.


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