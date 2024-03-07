Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu: Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum

"Çok tatsız bir olay yaşadık. Cuma günü telefonum durmadan çalmaya başladı. Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Onlar bana hakaret ediyor ben onlara hakaret ediyorum. Beni dolandırmaya çalıştıklarını düşündüm. Onlar da benim onları dolandırdığımı söylüyor. Ben onları aramadığımı onların beni aradıklarını söyledim. 50-60 kişiyle böyle konuştuk. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı aradım. Başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığımız ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 3 günde olayı çözdüler. Çok büyük şebekeyi çökerttiler. Binlerce insanın mağduriyetini önlediler"