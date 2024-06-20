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Hayat

Dua Lipa tehditlere boyun eğmedi :Çocukları diri diri yakıyorlar darbe almaya hazırım

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, İsrail'in Gazze’deki soykırımı için “Çocukların diri diri yakılması asla haklı gösterilemez” sözleri sonrası aldığı tehditlere de meydan okudu: Bunu yapmak benim tek tesellim. Darbe almaya hazırım.

04:00 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:52 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Dua Lipa.
Dua Lipa.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Gazze ile dayanışma gösterdiği açıklamasından sonra hedef oldu. Kosovalı-Arnavut bir anne-babanın çocuğu olarak Londra’da doğan İngiliz vatandaşı ünlü şarkıcı, 88 milyon kişinin takip ettiği Instagram sayfasından “#AllEyesonRafah” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Çocukların diri diri yakılması asla haklı gösterilemez. Tüm dünya İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor. Lütfen Gazze ile dayanışmanızı gösterin” ifadelerini kullanmış ve Gazze için kalıcı bir ateşkes talep etmişti.

DARBE ALMAYA HAZIRIM

Bu mesajından sonra İsrail yanlıları tarafından hedef gösterildi. Radio Times’a konuşan 28 yaşındaki Lipa, “Politik konular hakkında konuştuğumda, ‘Tamam, bu benden çok daha büyük bir şeyle ilgili ve bunu yayınlamamın tek nedeni bu’ diye kendimi iki, üç kez kontrol ediyorum. Bunu yapmak benim tek tesellim. Her zaman bir tepkiyle ve diğer insanların görüşleriyle karşılaşıyoruz, o yüzden bu büyük bir karar. Bunu dengeliyorum çünkü nihayetinde tepki göstermenin daha büyük bir iyilik için olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bu darbeyi almaya hazırım. Geçmişim ve varoluşumun bir şekilde siyasi olduğu düşünüldüğünde, sesimi yükseltmek benim için doğal bir eğilim, kendimi yakın hissetmek benim için sıra dışı bir şey değil” ifadelerini kullandı.



#Dua Lipa
#Soykırım
#Gazze
#Filistin
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