Efsane Vali Yazıcıoğlu anılıyor: ​Farklı değil gerekeni yapıyordu

Görev yaptığı her ilde iz bırakan Recep Yazıcıoğlu, ölümünün üzerinden 18 yıl geçse de hatıraları, görev anlayışı, konuşmaları ve eserleriyle adından söz ettiriyor. Vefatının 18. yılında Yazıcıoğlu’nun oğlu, iş insanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasını anlattı. Merhum babasının çeşitli vesilelerle her yıl hatırlanarak rahmetle yad edildiğini ifade eden Yazıcıoğlu, vefa anlamında, kıymetli, topluma mal olmuş insanları unutmamak gerektiğini belirtti.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

OYNAT 07:40 Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu Halk ile iç içe olarak, fildişi kulelere ait bürokrat algısını yıkan, görev yaptığı illerde 'Süper Vali' ve 'Efsane Vali' olarak anılan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nu 18'inci vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetmişti.







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DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYET ÖN PLANDAYDI

Babasının farklı bir kişilik olduğuna dikkati çeken Yazıcıoğlu, “Öncelikle dürüstlüğünü, samimiyetini ön plana koymak lazım. Ailesi, evladı olarak biz de bu özellikleri taşımaya çalışıyoruz. Ticaretle uğraşıyorum. Ticarette dikkate almam gereken şeyler de rahmetli babamdan aldığım değerler. Bu değerlerin başında dürüstlük ve samimiyet geliyor” dedi.

GÜNDEM 'Efsane Vali'den ayrı 18 yıl: Recep Yazıcıoğlu'nu vefatının yıl dönümünde oğlu anlattı: Korkusuzdu farklı değil olması gerektiği gibiydi

MERKEZE ALINMASINA HİÇ KÜSMEDİ

Yazıcıoğlu, babasının “devletin valisi olmak, her kesime eşit mesafede olmayı gerektirir” üslubuyla görev yaptığını aktardı. Valiyi iktidarın görevlendirdiğini ancak görevi aldığı andan itibaren her kesime eşit mesafe ve adaletle davranması gerektiğinin altını çizen Yazıcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Rahmetli babamın en büyük özelliği buydu. Korkusuz bir adamdı. Vatandaşın, memleketin ülkenin hayrına ne gerekiyorsa sakınmadan, korkmadan, ‘koltuğumu, görevimi kaybederim’ gibi bir endişesi olmadan mücadele eden birisiydi. Söylem ve eleştirilerine rağmen toplumdan güç aldığı için uzun süre merkeze çekilmiyor, buna da hayret ediyordu. Nezaketli bir adamdı. Merkeze alındığı dönemde de küsmedi, herhangi bir dava açmadı. Sadece devletine, görev verenlere teşekkür etti ve ‘Bana tahammül ettiler’ dedi. Bu da ne kadar kıymetli olduğunun göstergesi olarak tarih sayfalarında, haberlerde yerini aldı.”

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Trafik kazası hâlâ şaibeli