Efsane Vali Yazıcıoğlu anılıyor: ​Farklı değil gerekeni yapıyordu

Görev yaptığı her ilde iz bırakan Recep Yazıcıoğlu, ölümünün üzerinden 18 yıl geçse de hatıraları, görev anlayışı, konuşmaları ve eserleriyle adından söz ettiriyor. Vefatının 18. yılında Yazıcıoğlu’nun oğlu, iş insanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasını anlattı. Merhum babasının çeşitli vesilelerle her yıl hatırlanarak rahmetle yad edildiğini ifade eden Yazıcıoğlu, vefa anlamında, kıymetli, topluma mal olmuş insanları unutmamak gerektiğini belirtti.
DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYET ÖN PLANDAYDI
- Babasının farklı bir kişilik olduğuna dikkati çeken Yazıcıoğlu, “Öncelikle dürüstlüğünü, samimiyetini ön plana koymak lazım. Ailesi, evladı olarak biz de bu özellikleri taşımaya çalışıyoruz. Ticaretle uğraşıyorum. Ticarette dikkate almam gereken şeyler de rahmetli babamdan aldığım değerler. Bu değerlerin başında dürüstlük ve samimiyet geliyor” dedi.
MERKEZE ALINMASINA HİÇ KÜSMEDİ
Yazıcıoğlu, babasının “devletin valisi olmak, her kesime eşit mesafede olmayı gerektirir” üslubuyla görev yaptığını aktardı. Valiyi iktidarın görevlendirdiğini ancak görevi aldığı andan itibaren her kesime eşit mesafe ve adaletle davranması gerektiğinin altını çizen Yazıcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Rahmetli babamın en büyük özelliği buydu. Korkusuz bir adamdı. Vatandaşın, memleketin ülkenin hayrına ne gerekiyorsa sakınmadan, korkmadan, ‘koltuğumu, görevimi kaybederim’ gibi bir endişesi olmadan mücadele eden birisiydi. Söylem ve eleştirilerine rağmen toplumdan güç aldığı için uzun süre merkeze çekilmiyor, buna da hayret ediyordu. Nezaketli bir adamdı. Merkeze alındığı dönemde de küsmedi, herhangi bir dava açmadı. Sadece devletine, görev verenlere teşekkür etti ve ‘Bana tahammül ettiler’ dedi. Bu da ne kadar kıymetli olduğunun göstergesi olarak tarih sayfalarında, haberlerde yerini aldı.”
Trafik kazası hâlâ şaibeli
- Yazıcıoğlu, babasının vefatına neden olan, Ankara’ya gelişinde geçirdiği trafik kazasının halen soru işaretleri barındırdığını ifade etti. Kazanın ardından tüm süreçlerin detaylı şekilde irdelendiğini, aile büyüklerinin çok ciddi emek sarf ettiğini anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti: “İleride bu toplum için bambaşka yerlerde olabilecek potansiyele sahip bir insandı. Bu potansiyeli taşıyan insanların ani ölümleri kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu soru işareti bizde de var. İspat etme, kanıtlama şansınız yok. Hep karanlıkta kalıyor. Karanlık tarafın aydınlanması için bunun üzerine gitmek lazım. Biz elimizden geleni yaptık. Bu ülkeye büyük hizmetlerde bulunacak birinin en verimli döneminde trafik kazasıyla aramızdan ayrılışı enteresan geliyor. Kamuya mal olmuş insanların şüpheli vefatlarıyla alakalı net sonuç alınamıyor. Bu kaza da onlardan bir tanesi ve kafamızda ciddi anlamda soru işaretleri var.”