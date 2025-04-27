Emine Erdoğan 'Saklı Kalanlar' sergisinin açılışını yaptı: 100 yıl boyunca gizlenmiş 40 el yazması ve matbu eser yer alıyor

"Sadece kitapları değil, onları koruyan iradeyi, unutmayan hafızayı ve geçmişe duyulan vefayı da anlatan sergide emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum"

"Sadece kitapları değil, onları koruyan iradeyi, unutmayan hafızayı ve geçmişe duyulan vefayı da anlatan sergide emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum"

"2020 yılında Afşin'de, yıkılan bir evin duvarı içinde saklı halde bulunan 40 el yazması eser… Yüzyıl önce toprağa ve duvarlara emanet edilen kıymetli kitaplar, yeniden Asitane Vakfı tarafından hazırlanan 'Saklı Kalanlar' sergisi ile hayat buldu. İstiklal Madalyası sahibi Mehmet İmamoğlu'nun mirası, torunlarının duyarlılığı ve yetkililerin girişimiyle ne mutlu ki gelecek nesillerimize ışık olacak. Bununla birlikte 40'ıncı el yazması kitabın, Vakfın yerli ve milli olarak ürettiği kağıtlarla onarılarak günümüze kazandırılması da ayrıca memnuniyet verici. Sadece kitapları değil, onları koruyan iradeyi, unutmayan hafızayı ve geçmişe duyulan vefayı da anlatan sergide emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum."