Emine Erdoğan asırlık çınarları ağırladı

Basına kapalı gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle yaptığı iftarın ardından, Devlet Konukevi'ne gelerek, yaşlılara sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından yaşlılarla samimi ve sıcak sohbet gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı iftar programında, 75 yaşındaki Hafız Abdülkadir Sağlam tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Programda, dedesi Çanakkale şehidi, eşi ve damadı da 15 Temmuz şehidi olan Vehibe Sayın da hikayesini paylaştı. Öte yandan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Asırlık çınarlarımızla, rahmet dolu Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik. Unutmamalıyız ki yaşlılarımıza yardımcı olmak, bakımlarını üstlenmek ve onlara karşı hürmeti elden bırakmamak kulluk vazifemizdir" paylaşımını yaptı.