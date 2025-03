Önce ev işi sonra hayır

Diyarbakır'da Ramazan'da bir araya gelen kadınlar, her gün hazırladıkları yemeklerle 500 kişilik iftar sofrası kuruyor. Kayapınar Girişimci Kadın Kooperatifi Başkanı Nezahat Yaşar öncülüğünde kooperatif üyeleri, ev kadınları ve farklı mesleklerden kadınlar, iyilik hareketi için bir araya geldi. Evdeki işlerini tamamlayan 20 kadın, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan kooperatifin mutfağına gelerek gün boyu ihtiyaç sahibi aileler için gönüllülük esasıyla iftar yemeği hazırlıyor. Hazırlanan yemekler kooperatiften teslim alınıyor.

Kooperatif Başkanı Nezahat Yaşar, gönüllü kadınlarla her gün iftara kadar yemek hazırladıklarını anlatarak, bu çalışmaya destek olan ancak isimlerinin verilmesini istemeyen kıymetli insanlar da olduğunu belirtti. Yaşar, "Burada çok güzel çalışma var. Hedefimiz, günlük 500 kişiye yemek çıkarmak ve bazen bu sayı artıyor. Nohut, kuru fasulye, güveç, tavuk sote, fırın yemekleri yapıyoruz. Her gün menü değişiyor" ifadesini kullandı. Yaşar, sahur için de bazı vatandaşlara fazladan yemek gönderdiklerini aktardı. Çalışmaya gönüllü katkı sunan ev kadınlarından Kudret Şengül de her gün evindeki işleri bitirdikten sonra kooperatifin mutfağına yemek yapmak için geldiğinden bahsetti. Şengül, "Burada yemek hazırladıktan sonra evime gidip yemek yapıyorum. Daha sonra yemeğin dağıtımı için tekrar buraya geliyorum. Çocuklarım yorulduğumu söylüyor ama hayır işi olduğu için yorgunluk duymuyorum. Bu hayır işini severek yapıyorum" dedi.