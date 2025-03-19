Önce ev işi sonra hayır

Kooperatif Başkanı Nezahat Yaşar, gönüllü kadınlarla her gün iftara kadar yemek hazırladıklarını anlatarak, bu çalışmaya destek olan ancak isimlerinin verilmesini istemeyen kıymetli insanlar da olduğunu belirtti. Yaşar, "Burada çok güzel çalışma var. Hedefimiz, günlük 500 kişiye yemek çıkarmak ve bazen bu sayı artıyor. Nohut, kuru fasulye, güveç, tavuk sote, fırın yemekleri yapıyoruz. Her gün menü değişiyor" ifadesini kullandı. Yaşar, sahur için de bazı vatandaşlara fazladan yemek gönderdiklerini aktardı. Çalışmaya gönüllü katkı sunan ev kadınlarından Kudret Şengül de her gün evindeki işleri bitirdikten sonra kooperatifin mutfağına yemek yapmak için geldiğinden bahsetti. Şengül, "Burada yemek hazırladıktan sonra evime gidip yemek yapıyorum. Daha sonra yemeğin dağıtımı için tekrar buraya geliyorum. Çocuklarım yorulduğumu söylüyor ama hayır işi olduğu için yorgunluk duymuyorum. Bu hayır işini severek yapıyorum" dedi.