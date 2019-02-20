Hayat Eşarbını bağlarken yuttuğu iğne akciğerine kaçtı
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​Eşarbını bağlarken tuttuğu iğne akciğerine kaçtı

Eşarbını bağlarken yuttuğu iğne akciğerine kaçtı

Kastamonu'da 63 yaşındaki Nazmiye Sakallıoğlu'nun soluk borusundan akciğerine kaçan toplu iğne operasyonla çıkarıldı. Sakallıoğlu, uzun süredir bu sorunla uğraştığını söyleyerek, "Eşarp bağlarken iğnelerden ikisini ağzıma aldım, biri elimdeydi. O ara biri kayboldu. Yuttuğumu tahmin ettim ama emin olamadım. 'Düşer' diye üzerine su içtim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yaşlı kadın, soluk borusuna kaçan iğneyi yuttuğunu fark etmediğini söyledi.
Yaşlı kadın, soluk borusuna kaçan iğneyi yuttuğunu fark etmediğini söyledi.

Kastamonu'da yaşayan Nazmiye Sakallıoğlu, 2 yıl önce eşarbını bağlarken yuttuğu toplu iğnenin ardından öksürük şikayeti ile birçok doktora gitti. Kastamonu Devlet Hastanesinde çekilen röntgende akciğerinde iğne olduğu belirlenen Sakallıoğlu, operasyonla sağlığına kavuştu.

Sakallıoğlu, uzun süredir bu sorunla uğraştığını söyleyerek, "Eşarp bağlarken iğnelerden ikisini ağzıma aldım, biri elimdeydi. O ara biri kayboldu. Yuttuğumu tahmin ettim ama emin olamadım. 'Düşer' diye üzerine su içtim. Bir süre sonra öksürük başladı. Öksürük geçmeyince 2 yıldır tedavi olmak üzere Ankara, İstanbul, Karabük, Çankırı ve Kastamonu'da doktorlara gittim. Hepsi de 'Alerjidir', 'Gıcıktır' diye gönderdi ama benim öksürüğüm geçmedi" dedi.

Son olarak Kastamonu Devlet Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tağrık Yağcı'ya muayene olduğunu dile getiren Sakallıoğlu, "Röntgenim çekildiğinde doktorum akciğerimdeki iğneyi gördü. Sonra ameliyata alındım. Operasyonum çok güzel, çok iyi geçti. Çok iyiyim, sağlığıma kavuştum. Artık öksürmüyorum" diye konuştu.

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