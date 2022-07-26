Hayat Esenler Belediyesinden Youtube kanalı Güvenli eğlence burada
KÜLTÜR SANAT

Esenler Belediyesinden Youtube kanalı: Güvenli eğlence burada

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, güvenli ve eğlenceli yayınları miniklerle buluşturuyor. “Şehir ve Çocuk” isimli Youtube kanalındaki içeriklerle, çocuklar yaz tatilini verimli bir şekilde geçiriyor

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Esenler Belediyesinden Youtube kanalı: Güvenli eğlence burada
“Şehir ve Çocuk” kanalı

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, güvenli ve eğlenceli yayınları miniklerle buluşturuyor. “Şehir ve Çocuk” isimli Youtube kanalındaki içeriklerle, çocuklar yaz tatilini verimli bir şekilde geçiriyor. En sevilen çocuk şarkılarını, eğitici ve öğretici programları evlere taşıyan kanalda, Aşçı Ramazan Usta, lezzetli yemeklerin sırrını miniklerle paylaşırken, Resim Zamanı’nda çocuklara her bölümde farklı resim teknikleri öğretiliyor. Bıyık Bey Düş Ormanı çizgi filminde evsiz kalan Bıyık Bey, ormanda başından geçen maceraları anlatıyor. Çizgi filmin senaristi Suheyla Sancar, “Bu orman gerçekten de ancak düşlerde var olabilir çünkü Kur’an-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar bu ormanda dostça birlikte yaşıyor” diye konuştu.

İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İETT otobüsü bariyerlere saplandı

​İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Arsalar kapış kapış gidiyor

Arsalar kapış kapış gidiyor

​Yatırımcının yeni rotası belli oldu.
Ne gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.

Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı

​Bir şehrin kaderini değiştirecek.

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.