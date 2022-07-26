Esenler Belediyesinden Youtube kanalı: Güvenli eğlence burada

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, güvenli ve eğlenceli yayınları miniklerle buluşturuyor. “Şehir ve Çocuk” isimli Youtube kanalındaki içeriklerle, çocuklar yaz tatilini verimli bir şekilde geçiriyor. En sevilen çocuk şarkılarını, eğitici ve öğretici programları evlere taşıyan kanalda, Aşçı Ramazan Usta, lezzetli yemeklerin sırrını miniklerle paylaşırken, Resim Zamanı’nda çocuklara her bölümde farklı resim teknikleri öğretiliyor. Bıyık Bey Düş Ormanı çizgi filminde evsiz kalan Bıyık Bey, ormanda başından geçen maceraları anlatıyor. Çizgi filmin senaristi Suheyla Sancar, “Bu orman gerçekten de ancak düşlerde var olabilir çünkü Kur’an-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar bu ormanda dostça birlikte yaşıyor” diye konuştu.