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Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' ödülleri sahiplerini buldu

Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' ödülleri sahiplerini buldu

15:4211/02/2025, Tuesday
IHA
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Esenler Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni", radyo programcıları ve sanatçıları bir araya getirdi.
Esenler Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni", radyo programcıları ve sanatçıları bir araya getirdi.

Esenler Belediyesi tarafından 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel düzenlenen "Radyonun Yıldızları" ödül töreninde, 21 kategoride yılın en iyisi seçilen isimlere ödülleri verildi.

34 bin dinleyicinin oylarıyla 21 kategoride geçtiğimiz yılın radyo programcıları, radyo istasyonları ve ses sanatçılarının ödüllendirildiği gece, radyo programcısı Cenk Sarıkaya'nın sunumuyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, radyo programcıları ve çok sayıda konuk katıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede “Ömür Boyu Başarı Ödülleri”, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tarafından Abdülbaki Kömür, Gül Öner, Serdar Gökalp, Ömer Çelik, Selda Çalcı, Mustafa Ödübek, Mine Ayman, Emrah Binici, Kezban Yaşamul, Rıza Esendemir, Fatih Uslu ve Alemdar Kapucu’ya verildi.

Radyonun Yıldızları’nda diğer kategorilerde ödül alanlar ise şöyle:

Yılın En İyi Erkek Sanatçısı: Buray

Yılın En İyi Kadın Sanatçısı: Simge

Yılın En İyi Müzik Grubu: Kafadar

Yılın En İyi Ulusal Radyo İstasyonu: Kral Fm

Yılın En İyi Tematik Radyo İstasyonu: Pal Nostalji

Yılın En İyi Konuk Radyo Programı: Deniz Akbaba ( Süper Fm)

Yılın En İyi Yabancı Radyo İstasyonu: Power Fm

Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Aygül Aydın ( Radyo D )

En İyi Uluslararası Türk Radyo İstasyonu: Viyana Fm

Yılın En İyi Uluslararası Türk Radyo Programcısı: Ali Süzen ( Vıyana Fm)

Yılın En İyi Bölgesel Radyo İstasyonu: Aşk Fm

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Fatih Yıldırım ( Alem Fm)

Yılın En İyi Haber Spikeri: Gonca Büyükbayraktar ( Alem Fm)

Yılın En İyi Show Radyo Programı: Doğancan Özadlı ( Süper Fm)

Yılın En İyi Bölgesel Radyo Programcısı: Baydamar Ersin ( İstanbul’un Sesı Radyosu)

Yılın En İyi Spor Radyo İstasyonu: Radyo Fenerbahçe

Yılın En İyi Haber Radyo İstasyonu: Haber Türk Radyo

Yılın En İyi Slow Radyo İstasyonu: Joy Türk Fm

Yılın En İyi Halk Müziği Radyo İstasyonu: TRT Türkü

Yılın En İyi İnternet Radyo İstasyonu: Radyo Portakal

Yılın En İyi Arabesk Radyo İstasyonu: İstanbul’un Sesi Radyosu

'Radyonun modası geçerse insanlık tarihinin kapanışı demektir'

Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Radyonun Yıldızları' programının bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Belki de radyo kelimesi dediğimizde ilk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi cızırtı ile beraber duyduğunuz seslerdir. İnsanın iletişime duyduğu ihtiyacın frekansa dönüşmüş halidir radyo. İnsan hep iletişime ihtiyaç duyar. Bir şeyleri duymak ister. Duyduktan sonra anlamaya çalışır. Anladıktan sonra yaşamaya çalışır. Aslında radyo insanın iletişim ihtiyacına karşı ortaya koyduğu frekansları ürettiği bir ürün olarak ortaya çıkmış. Radyonun hiçbir zaman için modası geçmeyecek. Artık mahalle baskısı gitti. Dijital evren baskısı var. Bu dijital evren baskısı içerisinde bile radyonun modasının geçmeyeceğini şimdiden ilan edebiliriz. Çünkü radyonun modası geçerse insanlık tarihinin kapanışı demektir. Çünkü insanın iletişime ihtiyaç duymaması demektir. İnsan iletişime ihtiyaç duyduğu süre içerisinde bu moda geçmeyecektir. Radyo dediğimizde biz türkülerimizi, kendi müziğimizi, eserlerimizi ve sanatımızı, duymak istediklerimizi duyarken dikkat ederseniz bir taraftan duygu iklimine kapılırız, öbür taraftan tasavvurlara gireriz" dedi.

#Esenler Belediyesi
#Ödül
#Mehmet Tevfik Göksu

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