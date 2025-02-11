Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' ödülleri sahiplerini buldu

Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Radyonun Yıldızları' programının bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Belki de radyo kelimesi dediğimizde ilk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi cızırtı ile beraber duyduğunuz seslerdir. İnsanın iletişime duyduğu ihtiyacın frekansa dönüşmüş halidir radyo. İnsan hep iletişime ihtiyaç duyar. Bir şeyleri duymak ister. Duyduktan sonra anlamaya çalışır. Anladıktan sonra yaşamaya çalışır. Aslında radyo insanın iletişim ihtiyacına karşı ortaya koyduğu frekansları ürettiği bir ürün olarak ortaya çıkmış. Radyonun hiçbir zaman için modası geçmeyecek. Artık mahalle baskısı gitti. Dijital evren baskısı var. Bu dijital evren baskısı içerisinde bile radyonun modasının geçmeyeceğini şimdiden ilan edebiliriz. Çünkü radyonun modası geçerse insanlık tarihinin kapanışı demektir. Çünkü insanın iletişime ihtiyaç duymaması demektir. İnsan iletişime ihtiyaç duyduğu süre içerisinde bu moda geçmeyecektir. Radyo dediğimizde biz türkülerimizi, kendi müziğimizi, eserlerimizi ve sanatımızı, duymak istediklerimizi duyarken dikkat ederseniz bir taraftan duygu iklimine kapılırız, öbür taraftan tasavvurlara gireriz" dedi.