Hayat Esenyurtta donmaktan son anda kurtarılan yavru köpekten iyi haber geldi
AKTÜEL

Esenyurt’ta donmaktan son anda kurtarılan yavru köpekten iyi haber geldi

İstanbul Esenyurt’ta inşaat alanında donmak üzereyken araç klimasıyla ısıtılarak hayata döndürülen yavru köpekten iyi haber geldi. Hem anneyle, hem de yavru köpekle ilgilenen Begüm Boğtürk, “Orada gönüllü ilk müdahaleyi yapmamış olsaydı muhtemelen hayata tutunamayacaktı. Şu anda annesini emmeye başladı. Herhangi bir sağlık problemi yok zamanla daha iyi olacaktır” dedi.

Haber Merkezi İHA
Köpeğin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
Köpeğin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan inşaat alanında 2 gün önce bir köpek 8 yavru doğurdu. Karlar içinde doğum yapan anne köpeği ve yavruları çevredeki vatandaşlar battaniyelerle ısıtmaya çalıştı. Zor durumda olan hayvanların durumunu vatandaşlar sosyal medyada paylaşınca hayvanseverler harekete geçti. Hayvanseverler karlar arasında bulunan 8 yavrudan birinin durumunun iyi olmadığını fark etti.

Koruma altına alınmıştı

Donmak üzere olduğu tahmin edilen yavruyu dakikalarca ovan bir hayvansever yavru köpeği araç klimasında ısıtarak hayata döndürdü. Hayvanseverler durumu belediye ekiplerine haber vererek destek istedi. Esenyurt Belediyesi’ne bağlı ekipler hayvanların bulunduğu yere gelerek anne köpeği ve yavruları hayvanseverlerin aracına taşıdı. Anne köpek ve 8 yavrusu araçla Arnavutköy’e götürülerek koruma altına alınmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpeğin tedavi süreci ise devam ediyor.

Donmak üzere olan yavru köpeğe polis şefkati: Ekip otosunun kaloriferinde ısıttı
HAYAT
Donmak üzere olan yavru köpeğe polis şefkati: Ekip otosunun kaloriferinde ısıttı


Polisten donmak üzere olan yavru köpeklere şefkat eli
OYNAT 00:28
Polisten donmak üzere olan yavru köpeklere şefkat eli
Malatya'da donmak üzere olan köpek yavrularına polis şefkat elini uzattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, ikametinden göreve gitmek için hazırlanırken apartmanın kamelya bölümünde sesler duydu.

Seslere kayıtsız kalmayarak kamelya bölüme giden, polis memuru 3 köpek yavrusu ile karşılaştı. Donmak üzere olan yavruların altlarına karton üzerlerine havlu bırakan polis memuru yeni doğdukları değerlendirilen yavruları sıcak tutmaya çalıştı.


“Şu anda güvenli bir şekilde yavrularını büyütüyor”


Hayvanların bakımıyla gönüllü olarak ilgilenen Begüm Boğtürk, “Burada 250-300 civarında sahipsiz patili dostumuzun barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Bizim gönüllülerimizden birisi besleme esnasında bir inşaatta karşılaşıyor. Daha sonra anne çok korkmuş olduğu için yavrularını korumadan dolayı saldırma eğilimi oluyor. Daha sonra ekip arkadaşlarıyla birlikte bu yavru ve anneyi buraya getiriyorlar. Bizde şu anda güvenli bir şekilde yavrularını büyütüyor. Veteriner geliyor buraya düzenli olarak veteriner kontrolünde yavrularını emziriyor. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Orada gönüllü ilk müdahaleyi yapmamış olsaydı muhtemelen hayata tutunamayacaktı. Şu anda annesini emmeye başladı. Herhangi bir sağlık problemi yok zamanla daha iyi olacaktır” dedi.

Yağmurda ıslanan köpek ve yavrularına polis şefkati
OYNAT 01:00
Yağmurda ıslanan köpek ve yavrularına polis şefkati
İzmir'de polis memuru Ali Ozan Dilbaz, yağmurda ıslanan anne köpek ve 7 yavrusuna gösterdiği şefkat, kameralara yansıdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, çok sayıda vatandaşın beğenisini kazandı.


Abone Ol Google News
Simit sevdası pahalıya patladı: Kısıtlamada sokağa çıktı 6 bin TL ceza ödedi

Simit sevdası pahalıya patladı: Kısıtlamada sokağa çıktı 6 bin TL ceza ödedi
İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

Son 10 günde 5 puan artış oldu.
Yürek burkan görüntü

Yürek burkan görüntü

Uyuyan sokak köpeği karla kaplandı.
İlk kez konuşma yapacak

İlk kez konuşma yapacak

​Kameraların karşısına geçmek için gün sayıyor.

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

​Gara'ya giden HDP'li olduğu açıklanmıştı.

Kardeşlik kazanıyor

Kardeşlik kazanıyor

'Afrika Yılı' ilanının üzerinden geçen 16 yılda Türkiye en büyük dost oldu.

Gardaşımsız gitmiyorum

Gardaşımsız gitmiyorum

​Bahçeli Şuşa'da yaptıracağı okulun temelini Aliyev ve Erdoğan ile atacak.
Avrupa'da iki <br>dünyada beşinciyiz

Avrupa'da iki
dünyada beşinciyiz

Türkiye'nin başarısı, krizi öngörmesi ve güçlü sağlık altyapısıyla geldi.
CIA ile dosttan öte

CIA ile dosttan öte

​İstihbaratçılarla irtibatlarını 'dost görüşmesi' olarak savunmuştu.
Avrupa Birliği endişeli

Avrupa Birliği endişeli

​Dijital dünya denetimsiz kalamaz.
Fitnenin beşinci <br>kolu oldular

Fitnenin beşinci
kolu oldular

PKK'nın Gara katliamında, devleti sorumlu tutan siyasi partilere sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.